Iga Lis na randce z Taco Hemingwayem. Pochwaliła się niemałym rachunkiem z knajpy

Iga Lis i Taco Hemingway są już razem od dobrych kilku lat, ale trudno jednoznacznie określić, kiedy zaczęli się spotykać. Pierwsze informacje o związku córki Tomasza Lisa i Kingi Rusin ze sławnym raperem pojawiły się w 2018 roku. Od tamtej pory Iga Lis raz na jakiś czas publikuje wspólne zdjęcia na Instagramie, gdzie fani pary mogą podejrzeć, jak zakochani spędzają czas. Iga i Taco utrzymują związek z dala od medialnego świata i w skupieniu pracują nad własnym sukcesem.

Taco Hemingway zabrał Igę Lis na randkę

Iga Lis i Taco Hemingway to idealny przykład związku określanego jako "it couple". Są młodzi, piękni, utalentowani i mają całe życie przed sobą. Trudno się dziwić, że pomimo unikania rozgłosu fani są nimi zainteresowani i chcą wiedzieć o parze więcej. Chłopakiem córki jest też zachwycona sławna mama Igi - Kinga Rusin, która bardzo ją wspiera. Rusin wzięła nawet udział w jednym z koncertów Taco i była zauroczona tym doświadczeniem. Podekscytowana całą imprezę opisała na Instagramie.

Nie wiem kiedy ostatnio doświadczyłam tyle pozytywnej energii, tylu wzruszeń, nie wspominając o doznaniach artystycznych, bo te były na kosmicznym poziomie. Dookoła piękni, uśmiechnięci, pozytywni, trzeźwi ludzie w każdym wieku, znający wszystkie teksty piosenek na pamięć - napisała.

Wygląda na to, że związek Igi i Taco ma się świetnie. Na jednym z ostatnich Instastories dziewczyna opublikowała zdjęcie z restauracji. Na fotografii widać jedynie kolorowe, żółte drinki i kawałek dłoni. Ten charakterystyczny srebrny sygnet jest już doskonale znany i nie raz już zdradził na fotografii tożsamość właściciela. Ten pierścień to jeden z elementów biżuterii Taco Hemingwaya. Wygląda na to, że para wybrała się na romantyczną randkę we dwoje. Muzyk zapłacił za tę przyjemność 70 euro, czyli około 330 złotych.

Na wcześniejszych InstaStories opublikowanych przez Igę Lis widać, że to jeden z charakterystycznych elementów biżuterii ukochanego.

