Małgosia i Paweł to jedna z najbardziej lubianych par z programu "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu popularnej serii TVP1 założyli rodzinę i wiodą szczęśliwe życie na wsi. Aż trudno uwierzyć, że tak idealnie dobrali się w programie. Niektórzy z widzów zwrócili uwagę, że nawet wizualnie są do siebie bardzo podobni i wyglądają wręcz jak rodzeństwo.

Małgosia Borysewicz świetnie wykorzystała popularność zyskaną w programie i po jego zakończeniu rozwinęła działalność na Instagramie, gdzie zebrała prawie 200 tys. obserwujących. Rolniczka chętnie dzieli się z obserwatorami m.in. relacjami z codziennego życia na wsi, przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa czy poradami kulinarnymi. Teraz na InstaStories mama Rysia i Blanki pokazała zdjęcia z weekendowego wypadu. Małgosia i Paweł wybrali się na wesele przyjaciół.

"Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł wybrali się na wesele. Ona w szmaragdowej sukience.

Małgosia Borysewicz doskonale radzi sobie z dopasowaniem kreacji na różne okazje. Można powiedzieć, że stroje weselne to specjalność uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". Za każdym razem, gdy pokazuje zdjęcia z jakiegoś większego wyjścia, natychmiast robią furorę w sieci. Kobieta wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Dobiera wyraziste kolory i dopasowane kreacje. W maju pokazała się w pomarańczowym garniturze, a w lipcu zachwyciła fanów limonkową sukienką. Tym razem para wybrała się na wesele przyjaciół i Małgosia zdecydowała się na satynową sukienkę w głębokim szmaragdowym kolorze, z ozdobnymi rękawami ze strusich piór.

Do kreacji dopasowała beżową torebkę i połyskujące satynowe szpilki, którymi doskonale podkreśliła długość nóg. Rolniczka skorzystała z pomocy profesjonalnej makijażystki, a włosy zakręciła w duże loki. Mąż rolniczki, Paweł, idealnie dopasował się do stylizacji ukochanej. Mężczyzna miał na sobie welurowy garnitur w kolorze butelkowej zieleni.

Para wyglądała zjawiskowo i pod zdjęciami opublikowanymi na Instagramie natychmiast zasypano ich komplementami.

Śliczna z was para. Tyle ciepła i pozytywnej energii od was bije, lubię na was patrzeć.

Brak słów jak pięknie wyglądacie! Małgosiu, jak milion dolarów. Bije od was miłość.

Nogi jak u Jaworowicz, wow.

Moja ulubiona para, rodzina z Rolnika! Wyglądacie obłędnie - czytamy w komentarzach.

W komentarzach porównano zdjęcia rolniczki do słynnej pozy Elżbiety Jaworowicz z programu "Sprawa dla reportera". Prowadząca program zasłynęła nie tylko z ciętego języka, ale także słynnych "nóg Jaworowicz", które w niezwykle przemyślany sposób i z wielką konsekwencją prezentowała w każdym z odcinków programu Telewizyjnej Jedynki. Prowadząca siadała na krześle w specyficzny sposób, tak by nogi wydawały się nieskończenie długie. Bez wątpienia można przyznać, że to najsłynniejsze nogi w Polsce.

Jak wam się podoba para z programu "Rolnik szuka żony" w takim wydaniu?

