Agata Rubik i Piotr Rubik razem z córkami w sobotę 24 września bawili się na weselu przyjaciół aktora Kacpra Młynarkiewicza i dietetyczki Pauliny Ihnat. Gwiazda pochwaliła się na Instagramie kadrami z przygotowań, a muzyk relacjonował zabawę z parkietu. Agata Rubik postawiła na zaskakującą suknię.

Rodzina Rubików bawi się na weselu. Suknia Agaty Rubik prosta i zaskakująca

Agata i Piotr Rubikowie są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie i razem z córkami - 13-letnią Heleną i dziewięcioletnią Alicją stanowią szczęśliwą rodzinę. Para bardzo chętnie dzieli się na Instagramie kadrami z życia codziennego. Małżeństwo najczęściej wrzuca zdjęcia z podróży lub czasu spędzonego wspólnie z pociechami. W najnowszym poście Agaty Rubik możemy podpatrzeć, że cała rodzina w sobotni wieczór bawiła się na weselu.

Rodzina znowu w komplecie, weselimy się - napisała pod rodzinną fotografią.

Wcześniej tego dnia, celebrytka pokazała na InstaStories, jak przygotowuje się do imprezy. Na zdjęciach widzimy, że odwiedziła ją fryzjerka i makijażystka. Agata Rubik postawiła na falowane, rozpuszczone włosy i brokatowy makijaż oka. Na relacji z parkietu, którą opublikował muzyk, możemy zobaczyć suknię jego żony w pełnej okazałości. Na pierwszy rzut oka może wydawać się skromna, jednak nie do końca tak jest.

Agata Rubik wybrała suknię do kostek, w kolorze indygo. Kreacja ma dłuższe rękawki i dekolt w łódkę, w pasie jest wiązana, przez co podkreśla talię. To, co w sukni najciekawsze to odkryte plecy. To chyba lubiana przez gwiazdę sukienka. Miała ją na sobie także 11 czerwca 2022 roku na Gali Hasztagi Roku.

Piotr Rubik, Agata Rubik Fot. @piotr_rubik

Jak wam się podoba suknia Agaty Rubik? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.