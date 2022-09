Podczas finału pokazu mody TOD's w obłędnych stylizacjach marki wystąpiły dwie supermodelki - Carla Bruni i Naomi Campbell. Panie przyjaźnią się od lat, ale to wydarzenie może zaważyć na ich relacji. W czasie wybiegu w pewnym momencie Naomi Campbell wyprzedziła koleżanką po fachu, a później się obróciła i powiedziała do niej jeszcze kilka słów. Czy modelki są na siebie wściekłe?

Naomi Campbell reaguje na Carlę Bruni podczas fashion week'u. To wideo stało się viralem

Obecnie trwa fashion week w Mediolanie, na którym można obserwować, jakie aktualnie tendencje panują w modzie. Kto by się spodziewał, że podczas stricte modowego wydarzenia wydarzy się coś tak nieoczekiwanego. Na wybiegu pokazu mody TOD's wyszły dwie supermodelki z lat 90. Naomi Campbell i Carla Bruni. Panie zaprezentowały się pięknie, ale zachowanie tej drugiej bardzo zastanowiło użytkowników TikToka.

Na początku Carla Bruni prowadziła i robiła całe show. Później dołączyła do niej Naomi Campbell i przez chwilę szły razem, ale następnie Naomi ją wyprzedziła i powiedziała coś do siebie pod nosem, lub do koleżanki. Pod filmikiem natychmiast pojawiło się sporo komentarzy.

Będzie bitka na backstage'u.

Dobrze królowo. Rozliczysz się z nią za kulisami - napisała fanka Naomi.

Inna stwierdziła, że nie dojdzie między paniami do konfrontacji, ponieważ znają się one od dłuższego czasu, a to, co się wydarzyło, to zdaniem internautki był zwykły błąd Naomi Campbell.

One obie są modelkami i przyjaźnią się od lat. Nie będą się kłócić na backstage'u, ponieważ Naomi najzwyczajniej w świecie się pomyliła i dlatego zaczęła się śmieć i powiedziała: Przepraszam.

Zgadzacie się z opiniami fanów modelek? Co o tym myślicie?