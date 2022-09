W 2020 roku książę Harry i jego żona wycofali się ze struktur rodziny królewskiej. Tym samym również zrezygnowali z idących za tym przywilejów, jak i licznych obowiązków. Zanim jednak do tego doszło, regularnie spotykali się z poddanymi mieszkającymi w różnych częściach świata. Rzekomo Meghan Markle nie była z tego zadowolona.

Meghan Markle była rozczarowana, że nie dostaje pieniędzy za pełnienie obowiązków brytyjskiej monarchii

Cztery lata temu Meghan Markle i książę Harry odbyli tournee po Australii, Fidżi, Tonga i Nowej Zelandii. W trakcie podróży para miała za zadanie skoncentrować się na wspieraniu przykładów przywództwa wśród młodych ludzi, a także na rozwoju projektów odpowiadających na społeczne, gospodarcze i środowiskowe wyzwania, z jakimi mierzy się region. Oprócz tego spotykali się z tysiącami sympatyków. Wówczas media nie mogły wyjść z podziwu, jak Meghan Markle świetnie sobie radzi i doskonale odnajduje się w nowej roli. Okazuje się jednak, że rzeczywistość była nieco inna. Kulisy podróży książęcej pary opisała Valentine Low w książce "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown".

Chociaż Meghan cieszyła się ogromną uwagą, to kompletnie nie zrozumiała sensu tych wszystkich spacerów, uścisków dłoni z niezliczonymi nieznajomymi. Osoby z jej bliskiego otoczenia słyszały, jak mówiła: Nie mogę uwierzyć, że nie dostaję za to wynagrodzenia.

Powołując się, na osoby blisko związane z brytyjską rodziną królewską, Valentine Low podaje także, jak rzekomo zareagowała Meghan na widok tłumów czekających na nią i jej męża przed Operą w Sydney.

Co oni wszyscy tu robią? To głupie - miała powiedzieć Meghan Markle.

Obecnie Meghan Markle i książę Harry rzadziej biorą udział w spotkaniach z poddanymi. Wyjątek zrobili, gdy na terenie zamku w Windsorze, zjawiły się tłumu, by oddać hołd zmarłej monarchini.

