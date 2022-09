Odkąd książę Harry i Meghan Markle opuścili Wielką Brytanię, ich relacje z księciem Williamem i księżną Kate uległy znacznemu pogorszeniu. Z pewnością nie pomógł im fakt, że Sussexowie dość krytycznie wypowiadają się o życiu w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a do powiedzenia mają pewnie jeszcze niejedno. Od wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych skłóceni bracia mają też bardzo sporadyczny kontakt, dlatego treść każdej rozmowy, którą zdołają przeprowadzić, wzbudza ogromne zainteresowanie. Nie inaczej było podczas pogrzebu królowej Elżbiety II.

Książę Harry zwrócił się do brata. To szansa na pogodzenie?

Do dość niezręcznej sytuacji między Sussexami a księżną i księciem Walii doszło podczas poniedziałkowej ceremonii w kaplicy św. Jerzego. Członkowie rodziny królewskiej nie wiedzieli, gdzie mają usiąść, co wywołało drobne zamieszanie. Finalnie księżna Kate, upomniana przez męża, zeszła z drogi Meghan Markle i księciu Harry'emu i wpuściła ich na miejsce w ławce. Ekspert od odczytywania z ruchu warg w rozmowie z "Daily Mail" odkodował, że w tym momencie młodszy syn króla Karola III zwrócił się do brata z pytaniem.

Możemy przejść pierwsi? - powiedział.

Książę William potwierdził skinieniem głowy, po czym poprosił żonę, aby zrobiła im miejsce.

Ok - odparła księżna Kate.

Trudno stwierdzić, czy księżna Kate była poirytowana, czy też chciała jak najszybciej wybrnąć z dość napiętej sytuacji. Rozładować starał się ją także książę Harry, który podziękował bratu skinieniem dłoni.

Okazuje się, że ta, z pozoru błaha sytuacja, może być przełomem w relacjach księcia Harry'ego i księcia Williama. Jedna z ekspertek zwróciła uwagę, że młodszy z braci jest bardzo przychylnie nastawiony i nie szuka konfliktu. Jej zdaniem książę Harry jest skłócony przede wszystkim ze swoim ojcem. Za jakiś czas mają jednak ukazać się pamiętniki młodszego syna króla Karola III. Ta publikacja może niestety zaprzepaścić jakiekolwiek szanse na zakopanie topora wojennego.