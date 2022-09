Ślub córki byłego prezydenta bez dwóch zdań zaliczał się do towarzyskich wydarzeń roku. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się 22 września 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, mieszczącej się na warszawskiej starówce. Nowożeńcy pojechali do ślubu udekorowanym kwiatami mercedesem klasy S, a po ceremonii wraz z gośćmi udali się na imprezę weselną zorganizowaną w jednym z podwarszawskich hoteli.

Tak wyglądało wesele Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Choć zdjęcia z ceremonii, a także spod kościoła dość szybko obiegły media, to, co działo się na weselu Kwaśniewskiej i Badacha, było owiane tajemnicą. Zakochani do tej pory nie chcieli dzielić się szczegółami imprezy i mieli wręcz poprosić gości, aby do hotelu nie wnosili aparatów ani telefonów komórkowych. Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu córka byłego prezydenta uchyliła jednak rąbka tajemnicy.

Na udostępnionych na Instagramie zdjęciach widać, że Aleksandra Kwaśniewska na czas wesela zmieniła ślubną kreację (ta, w której stawiła się w kościele, była projektu Sabriny Pilewicz). Druga suknia, choć też biała i sięgająca ziemi, była o wiele bardziej stonowana. Na ślubnych fotografiach widać również, że w tym szczególnym dniu zakochanym towarzyszyło wiele polskich gwiazd - zaproszeni zostali m.in. Borys Szyc, Zofia Ślotała, Natalia Kukulska czy Michał Dąbrówka. Kwaśniewska podzieliła się także przeuroczymi zdjęciami rodziców. Na jednym z nich szczęśliwa Jolanta Kwaśniewska ściska córkę, a na kolejnym, w czułych objęciach męża, szaleje na parkiecie.

Nieśmiało nadmienię, że niepostrzeżenie stuknęło mi wczoraj dziesięć lat mariażu z tym ancymonem i licznik bije - podpisała post żona Kuby Badacha.

Choć, jak wynika z powyższej relacji, impreza udała się znakomicie, podczas ślubu doszło do kilku nieprzyjemnych incydentów. W rozmowie z Żurnalistą Kwaśniewska wspominała, że pod kościołem znalazło się tyle osób, że tłum wyłamał lusterka w samochodzie. Przyznała, że ludzi było tak dużo, że nie dało się przejechać.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spotykają się od 2010 roku. Para poznała się na imprezie u Adama Sztaby i jego ówczesnej partnerki Doroty Szelągowskiej.