Królowa Elżbieta II nie cierpiała Camilli. Wiadomo, kiedy zmieniła do niej stosunek

Po śmierci królowej Elżbiety II koronę odziedziczył jej najstarszy syn. Wybranką serca króla Karola III od lat jest Camilla Parker-Bowles, która oficjalnie związała się z nim po jego rozwodzie z księżną Dianą. Zanim jednak na jaw wyszło, że się spotykają, dużo mówiło się o ich romansie. Drugiej żonie obecnego monarchy długo nie udawało się przekonać do siebie Brytyjczyków, a także członków rodziny królewskiej. Szczególną niechęć do arystokratki okazywała swego czasu jednak monarchini.

Królowa Elżbieta II nie znosiła królowej małżonki Camilli. Przy każdej okazji było to widać

Autorka Angela Levin od lat tworzyła biografię obecnej królowej małżonki. W książce pt. "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort" wspomina, że najtrudniejszym wyzwaniem dla arystokratki była namowa Elżbiety II do przyjęcia jej do rodziny królewskiej i sprawienie, aby królowa zaakceptowała ją jako synową.

Fragmenty książki udostępnił "The Daily Telegraph". W treści czytamy, że Elżbieta II przez lata była pod wpływem swojej matki, która uwielbiała pierwszego męża Camilli, Andrew Parkera-Bowlesa. Para wielokrotnie gościła u rodziny królewskiej. Kiedy ich małżeństwo się rozpadło, Elżbieta Bowes-Lyon winiła Camillę. Później unikała wszelkich imprez, na których spodziewała się obecności byłej żony Parkera-Bowlesa. Jak twierdził autor publikacji o royalsach, Robert Jobson, imienia Camilli "nie można było wypowiadać" w towarzystwie królowej matki. Ale obecnej królowej małżonki nie tolerował także mąż królowej Elżbiety, książę Filip.

Głośny romans ówczesnego księcia Karola i Camilli doprowadził do wielu nieporozumień i sprawił, że królowa Elżbieta II nie potrafiła jej zaakceptować. W kolejnych latach zdarzały się liczne sytuacje niewłaściwego traktowana Camilli przez rodzinę królewską. Przykład? Nie została zaproszona na ślub księcia Edwarda, najmłodszego brata Karola.

Przełomowy moment w relacji Camilli i Elżbiety II

Camilla Parker-Bowles nie przestawała zabiegać o uwagę królowej Elżbiety II. Porozumienie nastąpiło po ogłoszeniu zaręczyn Karola z Camillą. Monarchini podarowała księżnej warty ok. 100 tys. funtów pierścionek zaręczynowy, który kiedyś należał do królowej matki. Przyszła teściowa dała tym do zrozumienia, że zaczyna się do niej przekonywać i akceptować związek syna. Kolejne lata pozwoliły na ocieplenie relacji. W okresie pandemii koronawirusa to Camilla miała być tą, która najczęściej dotrzymywała towarzystwa monarchini. Parker-Bowles i Elżbieta II nauczyły się korzystać z komunikatora internetowego, by móc się częściej (choć wirtualnie) widywać oraz ze sobą rozmawiać. To jeszcze bardziej je zbliżyło.