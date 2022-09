Książę William załamany zachowaniem brata. "Myślał, że Harry będzie go wspierał"

Nie od dziś wiadomo, że relacje synów króla Karola III należą do wyjątkowo chłodnych. Zdaniem ekspertów zajmujących się analizowaniem życia członków brytyjskiej rodziny królewskiej, konflikt między braćmi wynika m.in. z tego, że książę Harry zawsze był w jego cieniu. Oprócz tego, ich stosunki znacznie się pogorszyły w momencie, gdy na dworze królewskim pojawiła się Meghan Markle. Pomimo że w związku z pogrzebem monarchini bracia chwilowo schowali dumę do kieszeni i w towarzystwie żon spotkali się z poddanymi, to raczej szybko się nie pogodzą.

REKLAMA

Książę Harry kończy 38 lat. Pamiętacie, jak bawił się nago w Las Vegas?

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Książę William wciąż nie może wybaczyć bratu. Ich konflikt być dużym obciążeniem dla korony

Napiętej sytuacji pomiędzy braćmi przyjrzała się Katie Nicholl, autorka książki "The New Royals". Jej zdaniem książę William nie potrafi zapomnieć, co zrobił i jak zachował się jego brat. Głównie chodzi o głośny wywiad u Oprah Winfrey, podczas którego z ust Meghan Markle i jej męża padły mocne oskarżenia pod adresem członków rodziny królewskiej.

Ostatecznie William nie może tak po prostu wybaczyć swojemu bratu. Nie tylko za jego zachowanie i to, co zrobił, ale i jak to zrobił. Zawsze myślał, że Harry będzie go wspierał, a okazało się zupełnie inaczej - powiedziała Nicholl w programie "Dan Wootton Tonight".

Co więcej, Katie Nicholl twierdzi, że napięta atmosfera w rodzinie była ogromnym obciążenie dla zdrowia królowej.

Królowa była wyczerpana przez próby pojednania skłóconych braci. To niesamowicie smutne, że zmierzch lat jej panowania został zmarnowany przez ten okropny rodzinny rozdźwięk - dodała.

Autorka książki "The New Royals" widzi jednak światełko w tunelu. Rzekomo książę Harry chciałby spróbować naprawić rodzinne relacje. Czas pokaże, jak dalej potoczy się ta sytuacja.

William i Kate nadal noszą czarne ubrania. Wiadomo, jak długo jeszcze