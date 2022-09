Książę Harry wściekł się na króla Karola III! Wystarczył jeden telefon

W dzień śmierci królowej Elżbiety II książę Harry pędził, by pożegnać się z babcią. Wówczas zadzwonił do niego król Karol III, który powiedział, że Meghan Markle nie jest mile widziana u jego boku. Ta informacja doprowadziła do opóźnienia podróży, a co za tym idzie - Harry nie zdążył pożegnać się z monarchinią.

