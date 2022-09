19 marca pochowano królową Elżbietę II. Wielka Brytania próbuje powrócić do normalności po trwającej dziesięć dni żałobie narodowej. Po śmierci monarchini nowym władcą został jej najstarszy syn. Król Karol III po zakończeniu uroczystości pożegnalnych udał się do Balmoral, aby w odosobnieniu opłakiwać stratę matki. Pozostali członkowie rodziny królewskiej powoli wracają do obowiązków. Z kolei książę William, wraz z małżonką udał się na pierwsze oficjalne spotkanie od czasu pogrzebu.

Księżna Kate i Książę William w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej

Książę i księżna Walii nadal noszą czarne ubrania. Do kiedy obowiązuje ich żałobny strój?

Książę i księżna Walii odwiedzili w czwartek Windsor, aby udać się na spotkanie z wolontariuszami, którzy pomogli w organizacji nabożeństwa żałobnego Elżbiety II. Pomimo zakończenia żałoby narodowej, książęca para pojawiła się na spotkaniu w czerni. Księżna Kate miała na sobie dopasowany płaszcz ozdobiony złotymi guzikami z domu mody Dolce&Gabbana. Książę William wybrał tego dnia garnitur w kolorze ciemnego granatu i czarny krawat. Do kiedy książęcą parę obowiązują takie stroje?

Członkowie rodziny królewskiej pojawiają się w czerni od śmierci królowej 8 września. Na wszystkich spotkaniach i uroczystościach obowiązuje ich strój żałobny. Wyjątek stanowią ci, którzy posiadają stopień wojskowy. W takim wypadku zobowiązani są na oficjalnych uroczystościach pojawić się w mundurze. Król Karol III, książę Edward, książę William i księżniczka Anna w takich właśnie strojach zjawili się w Opactwie Westminsterskim. Wyjątkiem był książę Harry i książę Andrzej, którzy nie są do tego upoważnieni.

Po śmierci matki, Karol natychmiast przejął funkcję króla i w pierwszym oficjalnym przemówieniu ogłosił dziesięć dni żałoby narodowej, która skończyła się dokładnie jeden dzień po pogrzebie monarchini, czyli 19 września. Rodzina królewska zdecydowała przedłużyć ten okres. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Buckingham poinformowano, że czas królewskiej żałoby zakończy się dopiero siedem dni po państwowym pogrzebie Elżbiety II. Czarne stroje powinni w tych dniach nosić nie tylko członkowie rodziny, ale także służba. To oznacza, że już w przyszłym tygodniu royalsów nie będą obowiązywać stroje żałobne.

