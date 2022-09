Tegoroczna edycja "Top Model" TVN budzi tyle samo emocji, co poprzednie. Po trzecim odcinku, który trafił do emisji 21 września, wiemy, kto wylądował w domu modeli i modelek. Oprócz uczestników, którym udało się przekonać do siebie jurorów, walkę o przejście do kolejnego etapu podjął również Fabian, który decyzją internautów otrzymał srebrny bilet. Jak wygląda pełna lista uczestników "Top Model"?

"Top Model". To oni weszli do domu modelek i modeli. Lista uczestników

Kandydaci na modeli i modelki, którym udało się przejść casting, zostali zaproszeni na bootcamp, który w tym roku odbywał się w centrum Warszawy. Jako pierwszy automatycznie awansował posiadacz srebrnego biletu od internautów - 19-letni Fabian Sokołowski z Gdańska. Pominięcie castingów to duże wyróżnienie, bowiem na bootcamp awansowało jedynie 30 osób.

"Top Model" - edycja 11. Lista uczestników:

Natalia

Adrian

Klaudia

Adrianna

Martyna

Weronika

Maciek

Magda

Marcelina

Borys

Krystian

Karolina

Filip

Joanna Krupa, razem z gościem specjalnym, Peymanem Aminem, pokazała uczestnikom, jak wygląda casting do agencji modelek. Czasem za mocny makijaż może przekreślić wszelkie szanse, o czym przekonała się Karolina. Kto zaprezentował się najlepiej? Zdaniem wielu była to Natalia. 17-latka wyglądała tak, jakby przyszła do "Top Model" po wygraną. Nie zabrakło też emocji - Marcelina dosyć źle się poczuła, a Jakub praktycznie zasłabł.

