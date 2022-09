Śmierć królowej Elżbiety II i zmiana władcy kolejny raz zwróciła oczy całego świata na losy rodziny królewskiej. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym okresie możemy spodziewać się, że światło dzienne ujrzy sporo szokujących faktów dotyczących brytyjskiej monarchii. Niektóre z nich ujawniła znawczyni rodziny królewskiej, Angela Levin, w biografii królowej małżonki Camilli. Fragmenty książki, które przedpremierowo ukazały się w "The Daily Telegraph", rzucają nowe światło na postać księcia Andrzeja.

Książę Andrzej był żądny władzy? Chciał pozbawić Karola tronu

W biografii królowej małżonki Angela Levin przeniosła się do lat 90., gdy małżeństwo księżnej Diany i - wówczas jeszcze - księcia Karola należało już do przeszłości, a ich starszy syn był nastolatkiem. Z informacji, do których dotarła Levin wynika, że książę Andrzej, jego ówczesna żona Sarah Ferguson oraz matka księcia Williama spiskowali, aby wykluczyć Karola z prawa do przejęcia tronu.

Cała trójka lobbowała za tym, aby po śmierci królowej Elżbiety II to książę William przejął panowanie. Księciu Andrzejowi miało zależeć na tym, aby w jakiś sposób sprawować rządy, dlatego chciał wyznaczyć siebie na stanowisko regenta. Miał zasiąść na tronie w przypadku, gdy królowa Elżbieta II umrze, zanim starszy syn księżnej Diany nie osiągnie pełnoletności. Monarchini jednak nie wyraziła zgody.

Stał się bardzo opryskliwy i nieprzyjemny wobec królowej, która odmówiła. Powiedziano mi, że była to jedna z niewielu okazji, gdy [książę Andrzej - red.] nie dostał tego, o co poprosił.

Był podobno wściekły, że nie jest mu dane w jakiś sposób rządzić krajem. Stał się niezwykle wrogi wobec Camilli i nie mógł pogodzić się z tym, że została zaakceptowana - czytamy w książce Levin.

Z informacji, do których dotarła znawczyni brytyjskiej rodziny królewskiej, wynika również, że książę Andrzej próbował zapobiec małżeństwu Karola i Camilli, którzy pobrali się w 2005 roku. W tej kwestii również miał interweniować u królowej Elżbiety II, jednak ta ponownie pozostała nieugięta.

Sytuacja ta bardzo ochłodziła stosunki między braćmi, które rozpadły się kompletnie w ostatnim okresie. W związku z oskarżeniami o napaść seksualną Pałac Buckingham w styczniu tego roku przekazał oficjalne stanowisko w sprawie księcia Andrzeja. Syn królowej Elżbiety II nie pełni już funkcji publicznych, został pozbawiony przywilejów wojskowych i patronatów królewskich.