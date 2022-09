Maffashion, a właściwie Julia Kuczyńska, miała ostatnio trudny okres w życiu. Głośne rozstanie z Sebastianem Fabijańskim odbiło się na niej na tyle, że zniknęła na jakiś czas z mediów. Aktualnie sytuacja się ustabilizowała i blogerka wróciła do aktywnego publikowania treści w mediach społecznościowych. Celebrytka pochwaliła się na przykład przeprowadzką do nowego mieszkania. Zdradziła również, że sprzedaż poprzedniego domu niedługo zostanie sfinalizowana.

Sprzedaż domu Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego

Influencerka i aktor po rozstaniu postanowili znaleźć kupca na dom, który przez wiele miesięcy razem urządzali. Łatwo się domyślić, że Julia mogła nie wyobrażać sobie mieszkać w miejscu, które przypominałoby jej o smutnej przeszłości. Dom został wystawiony na sprzedaż za horrendalnie wysokie pieniądze. Mimo to dom już znalazł nowego właściciela.

Przeprowadzka do tego mieszkania być może będzie tymczasową opcją, zobaczymy. Poza tym sprzedajemy dom, właściwie już sprzedaliśmy. Nie chcę dużo zdradzać - wyjaśniła w rozmowie z Pudelkiem.

Maffashion zadowolona z nowego lokum

Maffashion swoje aktualne mieszkanie kupiła kilka lat temu. Początkowo miała je wynajmować jako lokum do sesji zdjęciowych i nagrywania reklam. Po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim postanowiła wrócić do tematu wykańczania mieszkania i urządziła je tak, aby mogła w nim zamieszkać. Julia na ostatnim z eventów zdradziła, jak odnajduje się w nowym miejscu.

Mieszka się bardzo dobrze. To mieszkanie ma super energię. Kiedy kupowałam je cztery lata temu, to właśnie przez tę energię mi się spodobało. Szybka akcja. Długo planowana, ale szybko poszło - opowiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Influencerka wyjawiła również, jak jej syn zareagował na przeprowadzkę.

Bastek jeszcze nie wszystko rozumie. Oczywiście czuje emocje i energię, ale to jest dziecko, które jest bardzo otwarte, jeśli chodzi o ludzi i jakieś nowe miejsca. Na moje szczęście super się zaadaptował i podoba mu się - zdradziła.

