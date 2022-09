Te kosmetyki do makijażu stosuje księżna Kate. Szczególnie pokochała jedną firmę

Kobiety podziwiają księżną Kate nie tylko za styl ubierania, ale również są pod ogromnym wrażeniem jej naturalnie lśniących włosów, zdrowej, promiennej cery, delikatnie zaróżowionych ust, policzków i subtelnie podkreślonych brwi o naturalnym kształcie. To nie tylko kwestia dobrych genów. Nie bez znaczenia są również kosmetyki, zarówno te do pielęgnacji, jak i do makijażu. O produktach, jakich używa żona księcia Williama, opowiedziała jej makijażystka Arabella Preston.

Księżna Kate i jej ulubione kosmetyki do makijażu

Zacznijmy od podkładu, bo to właśnie on jest podstawą perfekcyjnego makijażu. Arabella Preston zdradziła, że w kosmetyczce księżnej Kate są dwa produkty, których używa na przemian. Jeżeli chce uzyskać efekt delikatnego krycia, wybiera krem koloryzujący marki Laura Mercier, natomiast na większe wyjścia nakłada podkład od Bobbi Brown. Z kolei okolicę pod oczami rozświetla korektorem Touche Éclat. Jest to kultowy kosmetyk marki Yves Saint Laurent.

Subtelne, ale zarazem tajemnicze smokey eye, makijażystka księżnej Kate uzyskuje przy pomocy bardzo popularnej palety cieni do powiek Naked Smoky od Urban Decay. Często również na jej górnej powiece znajduje się ciemna kreska zrobiona za pomocą Artlinera od Lancôme. Efekt wydłużonych i pogrubionych rzęs to z kolei zasługa tuszu Lancôme Hypnôse Mascara. Kosmetykiem dopełniającym jest zestaw do stylizacji brwi w odcieniu ciemnego brązu od Bobbi Brown.

Jeżeli chodzi o rozświetlenie i delikatne wykonturowanie twarzy, to w tym przypadku księżna Kate również stawia na bardzo subtelny efekt. Jej ulubionym kosmetykiem jest paletka Shimmer Brick w odcieniu brązowym od Bobbi Brown.

Trzeba przyznać, że amerykańska marka kosmetyczna Bobbi Brown, której nazwa pochodzi od imienia i nazwiska jej założycielki, skradła serce księżnej. Do makijażu ust również stosuje produkty tej firmy. Najczęściej sięga po pomadkę w odcieniu Sandwashed Pink i błyszczyk w podobnym kolorze.

