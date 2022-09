Choć dziś trudno nazwać Maffashion blogerką, przygodę z show-biznesem rozpoczynała właśnie od prowadzania autorskiej strony o modzie. Kiedy social media dopiero rosły w siłę, ona już publikowała w sieci mnóstwo stylizacji, którymi inspirowała nastolatki. Krok po kroku budowała własną markę, by dziś móc nazwać się bizneswoman. I choć w ostatnim czasie o Julii Kuczyńskiej pisało się głównie za sprawą kontrowersji związanych z rozstaniem z Sebastianem Fabijańskim, we wtorek pojawiła się na ściance, by zaprezentować kolejny "look". Jak bardzo zmienił się jej styl?

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański przerywa milczenie po rozstaniu z Maffashion. Zaapelował do fanów

Tak Maffashion wyglądała na ostatnim evencie. Nie poznalibyście jej, patrząc na STARE zdjęcia

Maffashion skończyła 35 lat. Trudno w to uwierzyć? Nam trochę tak. Dziewczęca uroda, imprezowy tryb życia sprawiają, że o Julii Kuczyńskiej myśli się w kategoriach dwudziestolatki. To podejście mogło nieco zmienić się dwa lata temu, kiedy celebrytka została mamą. Dziś musi rezygnować z wielu atrakcji czy zawodowych kontraktów, bo oczkiem w jej głowie jest Bastian.

Maffashion wspomina intymne chwile z synkiem. Pokazała jak karmi go piersią. Okazja jest wyjątkowa fot. instagram.com/maffashion_official

Zanim jednak na świecie pojawił się chłopiec, influencerka była jedną ze stałych bywalczyń warszawskich salonów. Z czasem, kiedy jej zasięgi w social mediach zaczęły wzrastać, rezygnowała z rodzimy pokazów mody na rzecz tygodni mody w Paryżu czy Mediolanie, chwaląc się wielokrotnie publikacjami swoich stylizacji w zagranicznych edycjach "Vogue'a".

Maffashion (Julia Kuczyńska) na Menswear Fashion Week w Paryżu. Najnowsze stylizacje blogerki były pokazywane w prestiżowych zagranicznych mediach, np. na stronach internetowych 'Vogue' i 'Harper's Bazaar' www.instagram.com/maffashion_official

Zanim jednak Julka stała się tak rozpoznawalną gwiazdą, skupiała się na integrowaniu ze swoimi obserwatorami - najpierw na Snapchacie, później na Instagramie. Zdjęcia stylizacji, które robiła czasami na tle śmietnika, wrzucała na swój profil na popularnym kiedyś Lookbooku.

ZOBACZ TEŻ: Maffashion uwiła sobie stylowe gniazdko i właśnie się przeprowadza. Kuchnia piękna, a salon zwala z nóg

Więcej starych zdjęć Maffashion zobaczycie w naszej galerii.