Książę William przerywa milczenie po pogrzebie monarchini

W związku ze śmiercią królowej Elżbiety II, w Wielkiej Brytanii zapanował okres żałoby, który potrwa siedem dni. To decyzja króla Karola III. W tym czasie członkowie rodziny królewskiej nie będę również brać udziału w żadnych publicznych przedsięwzięciach. W związku z tym odwołana została podróż księcia Williama do Nowego Jorku, gdzie miał uczestniczyć w szczycie innowacyjności Earthshot Prize. Wnuk monarchini skierował jednak kilka słów do uczestników wydarzenia.

Książę William wygłosił przemowę podczas Earthshot Prize: Ta misja nie jest prosta

Wizyta księcia Williama w Stanach Zjednoczonych zaplanowana była na 21 września. Podróż została jednak odwołana, a pogrążony w żałobie syn króla Karola III przeprosił, że nie mógł osobiście uczestniczyć w Earthshot Prize. Podczas przemowy wspomniał również o monarchini.

Ochrona środowiska była sprawą bliską sercu mojej babci i wiem, że byłaby zachwycona, słysząc o tym wydarzeniu i wsparciu, jakie wszyscy dajecie finalistom Earthshot, czyli następnemu pokoleniu pionierów ochrony środowiska. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam osiągnąć misję Earthshot: naprawić, przywrócić i odmłodzić naszą planetę w ciągu tej obecnej dekady. Ta misja nie jest prosta - powiedział książę William.

Czym jest Earthshot Prize?

Nagroda Earthshot została ustanowiona przez księcia Williama i jego Królewską Fundację w 2020 roku. Jest bardzo prestiżowym, globalnym wyróżnieniem za działalność na rzecz ochrony środowiska. Ustalono, że zwycięzcy otrzymają po milionie funtów na dalszą działalność ekologiczną. Co roku jest ich aż pięciu, po jednym z każdej kategorii: odtwarzanie i ochrona przyrody, czystość powietrza, odrodzenie oceanu, życie bez odpadów i działanie dotyczące klimatu. Dofinansowane pomysły zwycięzców, mogą zatem diametralnie zmienić nasze życie. W lipcu 2022 roku projekt stał się niezależną organizacją charytatywną, z księciem jako jej prezesem.

