Oliwię Bieniuk obserwuje na Instagramie 260 tys. followersów. Takiego wyniku większość początkujących aktorek może jej tylko pozazdrościć. Tak liczna internetowa publiczność oznacza pożądane przez celebrytów zasięgi, a te przekładają się na współprace reklamowe. Córka Jarosława Bieniuka na brak tego rodzaju propozycji nie narzeka. Fani 19-latki są jednak najbardziej zainteresowani, gdy ta publikuje bardziej prywatne kadry. Młoda influencerka zdaje sobie z tego sprawę i raz po raz prezentuje urywki z życia codziennego, jak na przykład rezultaty wizyty we fryzjerskim atelier.

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk zaskoczona Warszawą: "Tu jest tak tanio!"

Oliwia Bieniuk z grzywką

Na InstaStories Bieniuk ukazało się krótkie nagranie, na którym prezentuje efekty pracy stylisty fryzur, który wyczarował jej na głowie grzywkę. Wygląda na to, że nastolatka jest zadowolona z nowego uczesania, ale jeszcze do niego nie przywykła. Po skończonym czesaniu posyłała promienne uśmiechy do obiektywu aparatu i uradowana wymachiwała świeżo podciętymi włosami.

Zmiany, zmiany, na razie nie mogę się przyzwyczaić. Dziękuję! - zwróciła się do fryzjera.

Oliwia Bieniuk oliwia_bieniuk/Instagram

Wielbiciele Anny Przybylskiej z pewnością pamiętają, że i ona swego czasu zrezygnowała z "firmowego" uczesania, z którym była kojarzona, na rzecz bardzo twarzowej grzywki. Patrząc na nowy wygląd Oliwii, trudno uciec od skojarzenia z jej sławną mamą. Dziewczyna do tej pory nie eksperymentowała z wyglądem, stawiając na dziewczęcy look, a długie, zadbane włosy były jednym z jej znaków rozpoznawczych i zarazem niezaprzeczalnym atutem.

Jak oceniacie przemianę Oliwki? Do twarzy jej z grzywką?

Więcej zdjęć Oliwii Bieniuk znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.