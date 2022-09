Zagraniczne media powoli przestają analizować zachowania członków rodziny królewskiej podczas pogrzebu zmarłej 8 września monarchini. Dzięki ekspertom dowiedzieliśmy się, że księżniczka Charlotte upominała brata, by w odpowiednim momencie się kłaniał oraz że Meghan Markle swoją stylizacją oddała hołd królowej Elżbiecie. Teraz jednak royalsami może wstrząsnąć książka autorstwa Katie Nichols "Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown", w której, jak cytuje Vanity Fai, możemy przeczytać o tajnym spotkaniu księcia Harry'ego z ojcem sprzed kilku miesięcy.

Królowa małżonka Camilla wypluła herbatę, gdy usłyszała o pomyśle księcia Harry'ego. Chodziło o króla Karola III

Konflikt księcia Harry'ego z królem Karolem III rozpoczął się ponad dwa lata temu, kiedy doszło do megxitu. Oliwy do ognia dolała Meghan Markle, która namówiła męża na szczery wywiad u Oprah Winfrey. Na jaw wyszło wówczas, że jeden z członków rodziny królewskiej pozwolił sobie na rasistowski komentarz pod adresem Archiego - ponoć chodziło właśnie o najstarszego syna królowej Elżbiety II. Teraz dowiadujemy się, że kilka miesięcy temu, gdy doszło do krótkiego spotkania Sussexów z Karolem i jego żoną, książę Harry zaproponował, by w rozwiązaniu konfliktu pomógł mediator.

Harry miał dobre intencje i powiedział, że chce oczyścić powietrze. Właściwie zasugerował, aby skorzystali z mediatora, który spróbowałby rozwiązać problem, co sprawiło, że Karol był nieco zdezorientowany, a Camilla wypluła herbatę - miała powiedzieć osoba z otoczenia royalsów.

Król Karol III nie skorzystał najwyraźniej z propozycji syna, ponieważ kilka dni temu, kiedy w Balmoral zmarła królowa, ponoć nie zjedli nawet razem kolacji.

