21 września w Warszawie Łukasz Jemioł zaprezentował nową kolekcję, którą nazwał "Islandia". W rozmowie z magazynem "Vogue" zdradził, że inspiracje do jej stworzenia czerpał właśnie z surowego klimatu i spektakularnych krajobrazów północy. Podczas prezentacji zaprojektowanych przez niego ubrań nie mogło zabraknąć Małgorzaty Sochy, która nie tylko jest wielką fanką twórczości Jemioła, ale także jego bardzo dobrą koleżanką. Zobaczcie, w jakiej stylizacji pojawiła się na pokazie.

Małgorzata Socha na pokazie Łukasza Jemioła

Małgorzata Socha na pokazie Łukasza Jemioła zaprezentowała się w czerni, która tego wieczoru zdecydowanie dominowała na ściance. Aktorka miała na sobie zestaw składający się z kamizelki i dopasowanych do niej spodni z szerokimi nogawkami i wysokim stanem. Do tego włożyła wykonaną ze zwiewnego materiału koszulę w złote grochy i podkreślający talię pas z dużą klamrą. Strój uzupełniła pasującymi kolorem do reszty stylizacji kozakami na obcasie i niewielką torebką marki Saint Laurent, za którą trzeba zapłacić ponad 7000 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o biżuterię, to Socha postawiła na złote, duże kolczyki, naszyjnik i kilka pierścionków. Całość dopełniały rozpuszczone, lekko pofalowane włosy i delikatny makijaż.

Pokaz kolekcji Jemiol x Iceland KAPiF.pl / KAPiF.pl

Wrażeniami z pokazu aktorka podzieliła się w opublikowanym na Instagramie poście. Do wpisu dodała fotografię, na której pozuje u boku projektanta oraz kilka kadrów z imprezy.

Prosto z pokazu nowej kolekcji. Łukasz, brawo! Gratulacje! Tylko spójrzcie na tę kolekcję - napisała Socha.

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęcia Sochy z pokazu Łukasza Jemioła, na którym stawiła się nie tylko ona. Jego nową kolekcję przyszły obejrzeć także m.in. Blanka Lipińska, Julia Wieniawa, Paulina Krupińska czy Katarzyna Warnke.

