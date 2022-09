Julia Wieniawa od niespełna dwóch lat jest związana z Nikodemem Rozbickim. Zakochani znają się jednak już od czasów gimnazjalnych. Aktorska para unika skandali, medialnej atencji i wygląda na to, że tworzą naprawdę udaną relację. Teraz celebrytka wstawiła na InstaStories zdjęcie w sukni ślubnej. Czyżby szykowały się zmiany w jej życiu prywatnym?

Julia Wieniawa zapozowała w sukni ślubnej. Wygląda jednak na to, że aktorka rozpoczęła zdjęcia do nowego serialu

Julia Wieniawa pokazała się w bardzo zmysłowej sukni ślubnej. Gorsetowa góra pięknie podkreśla sylwetkę celebrytki. Dół kreacji ma fakturę misternie wyszywanych kwiatów. W tej odsłonie aktorka prezentuje się naprawdę zjawiskowo.

Julia Wieniawa Fot. Instagram.com/juliawieniawa

Wszystko wskazuje jednak na to, że Julia Wieniawa jeszcze nie robi przymiarek przed pójściem do ołtarza. Fotografia w sukni ślubnej to urywek z planu zdjęciowego. Wygląda na to, że aktorka jest w trakcie pracy nad nową produkcją. Na innych zdjęciach na InstaStories Julia pojawiła się w towarzystwie Joanny Kurowskiej. Obie aktorki trzymały w rękach scenariusze i omawiały nagrywaną scenę.

Julia Wieniawa, Joanna Kurowska Fot. Instagram.com/juliawieniawa

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Okazuje się, że Julia Wieniawa i Joanna Kurowska wystąpią w serialu "Teściowie". Produkcja ma być opowieścią pełną rodzinnych emocji związaną z relacją dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (w tej roli Wieniawa) oraz Lucjana Ledwonia (w tej roli Ignacy Liss). Spotkanie dwóch rodzin uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. W pozostałych rolach w serialu zagrają m.in. Cezary Pazura, Cezary Kosiński i Małgorzata Rożniatowska.

