Edyta Pazura pokazała łazienkę. Kabina to prawdziwy sztos! Pomieści kilka osób

Edyta Pazura aktywnie prowadzi instagramowe konto i stara się być w stałym kontakcie z obserwującymi ją osobami. Celebrytka chętnie publikuje w sieci kadry ukazujące zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Tym razem przy okazji robienia porządków w domu pochwaliła się, jak urządziła jedno z pomieszczeń.

Łazienka Edyty Pazury. Wrażenie robi ogromna kabina

Na zdjęciu, które Edyta Pazura opublikowała na InstaStories, możemy zobaczyć, że we wnętrzu dominują jasne barwy. Na ścianach znajdują się szare i białe płytki, które fakturą przypominają beton. Z kolei na podłodze położone zostały kafle w nieco ciemniejszym odcieniu.

Jednak tym, co zwraca uwagę, jest oddzielona od reszty pomieszczenia ogromna kabina, w której śmiało mogłoby się zmieścić kilka osób. W środku znajdują się półki, na których poustawiane są kosmetyki i akcesoria do kąpieli.

Tutaj też muszę ogarnąć porządek - napisała Pazura w opisie do zdjęcia łazienki.

Oprócz tego w pomieszczeniu znajdują się szafki z białymi frontami i szarymi blatami, które idealnie pasują do znajdujących się na ścianach płytek. Zdjęcie w naszej galerii.



To jednak niejedyna łazienka w domu Edyty Pazury i jej męża. Na instagramowym profilu celebrytki możemy również znaleźć zdjęcia z nieco mniejszego pomieszczenia, w którym znajduje się wolnostojąca duża wanna. W oczy rzucają się piękne czarno-białe kafle we wzory nawiązujące do orientu. To pomieszczenie również robi duże wrażenie i jest bardzo stylowo urządzone. Zdjęcia również znajdziecie w przygotowanej u góry strony galerii.

