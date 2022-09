Joanna Krupa na co dzień żyje w Stanach Zjednoczonych, ale przylatuje do Polski w związku ze zdjęciami do programu "Top Model". Pobyt w rodzimym kraju jest idealną okazją do zarobku, którą modelka doskonale wykorzystuje. W trakcie trzymiesięcznego pobytu zaangażowała się w liczne kampanie reklamowe, za które zgarnęła niebagatelną kwotę dwóch milionów złotych.

Joanna Krupa doskonale wie, jak dobrze zarobić w Polsce. Zgarnęła dwa miliony

Joanna Krupa mieszka na co dzień w Los Angeles, gdzie skupia się głównie na wychowywaniu trzyletniej córki Ashy. Kiedy przylatuje do Polski na zdjęcia do programu "Top Model", zawsze stara się wykorzystać ten czas na zarobienie jak najwięcej. Dzięki temu po powrocie do Stanów modelka może skupić się przede wszystkim na życiu rodzinnym i opiece nad córką. Jak ostatnio wyznała w rozmowie z Pudelkiem, kryzys i inflacja dotknęły nie tylko Polskę, ale także w Stanach ceny znacząco poszły w górę. Taka sytuacja sprawia, że nawet prezenterka jednego z najpopularniejszych programów stacji TVN musi ograniczyć wydatki.

W Stanach też inflacja jest masakryczna. Benzyna jest bardzo droga. Odkąd jeżdżę autem, nie była taka droga. Jak przyjeżdżam ze Stanów, to tutaj i tak jest taniej. Nieruchomości też poszły w górę. Nie wydaję pieniędzy na markowe ciuchy - powiedziała.

Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji Krupa chce dobrze wykorzystać pobyt w Polsce i jak najwięcej zarobić. W programie "Top Model" od lat spełnia się w roli jurorki i prezenterki i bez wątpienia może liczyć na pokaźne przychody. Jak donosi "Super Express", za obecny sezon dostała około 500 tys. złotych.

Podczas ostatniego pobytu w Polsce Joanna Krupa wzięła też udział w kilku kampaniach reklamowych. Jurorka "Top Model" nawiązała współpracę m.in. z popularną sieć komórkową czy marką bieliźnianą. Modelka realizuje też liczne współprace na Instagramie.

Za każdą z reklam Krupa mogła zażyczyć sobie od 300 do 500 tys. zł. Pełno jej też na Instagramie. A tam za jeden post dostaje kilkanaście tysięcy złotych - pisze "Super Express".

Z prostej kalkulacji wynika, że Joanna Krupa podczas zaledwie trzymiesięcznego pobytu w kraju zgarnęła około dwóch milionów złotych.

