Tak dzisiaj wyglądałaby księżna Diana. W sieci krąży zdjęcie. Auć...

Burzliwe życie księżnej Diany komentowane było już przez wielu ekspertów, a jej śmierć wstrząsnęła światem w 1997 roku. Wiele osób nadal nie może pogodzić się z odejściem "królowej ludzkich serc". Nic więc dziwnego, że raz po raz w sieci powstają kolejne wizualizacje, dzięki którym możemy wyobrazić sobie, jak pierwsza żona króla Karola III wyglądałaby dzisiaj.

Tak księżna Diana wyglądałaby w wieku?

1 lipca księżna Diana skończyłaby 61 lat. Wiele osób zastanawia się zapewne, jak matka księcia Harry'ego oraz księcia Williama wyglądałaby dzisiaj. Z odpowiedzią przyszedł turecki fotograf Alper Yesiltas, który - korzystając z pomocy sztucznej inteligencji - zaprezentował fotografię księżnej Walii.

Wiele osób nie zgadza się z wizualizacją tureckiego artysty. Zapewne są to fani księżnej Diany, którzy uważają, że kobieta została zbyt postarzona. Nie da się oprzeć wrażeniu, że licznych zmarszczek faktycznie jest za wiele, a kolor skóry nie wygląda naturalnie. Warto tutaj dodać, że Spencer była swego czasu okazem zdrowia - uprawiała sport, zwracała uwagę na to, co je. Jej kucharz, Darren McGrady, zdradził wiele lat temu, że żona ówczesnego księcia Karola uwielbiała bakłażany nadziewane słodką papryką, cebulą czy bekonem.

Królowa matka, królowa Elżbieta II, Książe Karol i księżna Diana oraz synowie - książę Harry i książę William PA / AP / AP

Z czasem zaczęło się to jednak zmienić. Księżna Diana podupadła na zdrowiu, stwierdzono u niej depresję poporodową oraz bulimię, która, jak można przeczytać w licznych biografiach o Spencer, dała o sobie znać już tydzień po zaręczynach z synem królowej Elżbiety II. Spencer miała bowiem usłyszeć, że jest pulchna w okolicy talii.

31 sierpnia mija 20 lat od tragicznej śmierci Diany. Jej życie i jego dramatyczny koniec to ciągle tak samo poruszająca historia, którą dokumentowali fotoreporterzy i paparazzi. 'Królową ludzkich serc' jednak znaliśmy przede wszystkim ze zdjęć. Tych oficjalnych, jak i robionych z ukrycia. Dziś prezentujemy Wam te najważniejsze. AP

Po rozwodzie księżna Diana udowodniła jednak, że jest silną kobietą, która potrafi skraść niejedno męskie serce. Po rozstaniu z Karolem związała się z egipskim producentem filmowym - Dodim Al-Fayedem. I choć przestała być żoną ówczesnego następcy tronu, pojawiała się podczas publicznych wydarzeń, działała charytatywnie i zawsze zachwycała. Chyba każdy pamięta, jak zjawiskowo prezentowała się w dniu, kiedy świat oficjalnie dowiedział się o romansie ówczesnego księcia Walii i Camilli Parker-Bowles. Miała wówczas na sobie tzw. revenge dress, czyli "sukienkę zemsty".

Wróćmy jednak do tureckiego artysty, który zaprezentował wizualizację 61-letniej księżnej Walii. Mężczyzna pokusił się także o zaprezentowanie światu prawdopodobnego wyglądu Freddiego Mercury’ego, który 5 września świętowałby 76. urodziny.

Muzyk formacji Queen zmarł w 1991 roku, mając 45 lat. Tragedia była spowodowana AIDS, którą wykryto u artysty na początku lat 80.

Freddie Mercury Fot. AP/GILL ALLEN