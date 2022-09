Nowe zdjęcia Adama Sandlera niepokoją. Porusza się o lasce

Adam Sandler to jeden z najpopularniejszych amerykańskich artystów komediowych. Wypatrzony na scenie w jednym z bostońskich klubów, karierę komika rozpoczął w programie "Saturday Night Live", a następnie skupił się na występach na wielkim ekranie. Na koncie, obok pokaźnej kolekcji Złotych Malin, ma też sporo bardziej chlubnych statuetek i nominację do Złotego Globu za występ w komediodramacie "Lewy sercowy" z 2003 roku. Aktor nie boi się wyzwań i eksperymentów z wizerunkiem, jednak spostrzegawczy fani od razu domyślili się, że jego aktualny wygląd nie ma nic wspólnego z przygotowaniem do wymagającej roli.

Adam Sandler przeszedł operację

Okazuje się, że niepokojące zmiany w wyglądzie hollywoodzkiego gwiazdora rzeczywiście związane są z jego staniem zdrowia. 56-latek przeszedł operację biodra, stąd też podczas chodzenia musi używać sprzętu ortopedycznego.

Jego odmieniona sylwetka to zapewne rezultat zmniejszonej aktywności podyktowanej rekonwalescencją. Przymusowy odpoczynek siłą rzeczy wykluczył komika z ulubionej gry w koszykówkę.

Fani martwiący się o zdrowie idola przesyłali mu pozdrowienia w komentarzach w mediach społecznościowych:

Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie.

Nie mogę się doczekać, żeby znowu zobaczyć go grającego w piłkę.

Powodzenia. Też przechodzę rekonwalescencję po operacji biodra. To nic fajnego - pisali na Facebooku.

Zabieg był oczywiście planowany, a aktor postarał się, aby interwencję chirurgiczną przeprowadzono w czasie, kiedy miał trochę wolnego między projektami. Do pracy planuje wrócić pod koniec października.

Jak podaje serwis independent, 21 października Sandler wyrusza w 15-dniową trasę z programem komediowym, rozpoczynając występy od Allentown w Pensylwanii.

