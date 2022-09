Jeszcze nie ucichł skandal związany z domniemanym romansem Adama Levine'a z tiktokową modelką, Sumner Stroh, a już do mediów przedostają się informacje o kolejnych kobietach, z którymi kochliwy lider Maroon 5 miał utrzymywać bliższe relacje. Przypomnijmy, że 43-letni Levine od ośmiu lat jest mężem młodszej od niego o dekadę modelki Victoria's Secret, Behati Prinsloo. Para doczekała się dwóch córek, a obecnie spodziewa się kolejnego dziecka.

Instruktorka jogi uderza w Adama Levine'a

Alanna Zabel udzielała wokaliście lekcji jogi w latach 2007-2010. Początkiem końca tej współpracy był pikantny SMS, jaki muzyk miał wysłać instruktorce:

Czy chcesz spędzić ze mną "nagi dzień" - zapytał w wiadomości.

Należy doprecyzować, że w tamtym czasie zarówno Zabel jak i Levine byli w związkach. Gdy ówczesny chłopak joginki zobaczył niefortunną wiadomość w jej telefonie wściekł się i złamał jej nadgarstek. Dziewczyna opowiedziała o całej sytuacji swojemu znanemu klientowi, ale on nie sprawiał wrażenie przejętego. Krótko po zdarzeniu zwolnił ją z pracy.

Jak czytamy w serwisie dailymail.co.uk, Levine w 2008 roku wyznał w jednym z wywiadów, że zaczął trenować jogę dlatego, że te zajęcia "są zawsze pełne pięknych kobiet".

Instruktorka do dziś uważa, że sytuacja sprzed lat była najbardziej niszczącym doświadczeniem w jej życiu. Zdecydowała się podzielić tą historią, gdy dowiedziała się o oskarżeniach, jakie pod adresem celebryty wytaczają obecnie inne kobiety.

InstaStories Alanny Zabel aziamyoga / Instagram

Zaczęło się od toktokerki Sumner Stroh, która upubliczniła nagranie, w którym przyznaje się do romansu z muzykiem. Według jej słów, mieli spotykać się przez rok, a Levine zasugerował, że trzecie dziecko nazwie jej imieniem. Wideo szybko stało się w sieci prawdziwym viralem, a temat podchwyciły światowe media. Gwiazdor nie mógł dłużej milczeć, dlatego wystosował oświadczenie, w którym przeprasza za niestosowne zachowanie, ale zaprzecza jakoby między nim a Stroh doszło do czegoś więcej aniżeli wymiana wiadomości tekstowych.

Alyson Rose, instagramowa modelka, także twierdzi, że otrzymywała sugestywne wiadomości od piosenkarza, a na dowód swoich słów pokazała w sieci zrzuty ekranu. Zaapelowała do innych dziewczyn, które zagabywał, by się ujawniły.

Kolejna podrywana modelka imieniem Maryka, od razu zwróciła Levine'owi uwagę, że jest żonaty, a mimo to śle do niej "takie" SMSy. Ten odparł, że sprawa jest skomplikowana i kto wie, być może rozstanie się z Behati. Wiadomości, jakie wysyłał influencerce trudno uznać za koleżeńskie.

Sumner Stroh TikTok/@sumnerstroh

Nie wiadomo, jak na to wszystko zareaguje żona muzyka. Zagraniczne media informują, że doniesienia ją rozwścieczyły. Dziennikarze i internauci podgrzewają atmosferę, wyszukując pikantne fragmenty z wywiadów, jakich w przeszłości udzielał 43-latek. A jest z czego wybierać. Przed laty wokalista m.in. chwalił się imponującą liczbą podbojów miłosnych i przekonywał, że człowiek nie jest stworzony do monogamii.

Myślicie, że afera skończy się na wyznaniach czterech kobiet, czy pojawi się ich znacznie więcej?

Zdjęcia Adama Levine'a znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.