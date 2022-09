Jakub Rzeźniczak należał do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych i regularnie publikował informacje o sobie. Zmieniło się to w momencie, gdy zmarł jego syn Oliwier. Wówczas piłkarz na jakiś czas zniknął z sieci. Wszystko jednak wskazuje na to, że sytuacja powoli wraca do normy.

Jakub Rzeźniczak u boku Pauliny Nowickiej. Romantyczne nagranie

Na instagramowym profilu Jakuba Rzeźniczaka pojawił się krótki film, na którym widzimy go jak w towarzystwie narzeczonej i ukochanych pupili spędza wolny czas.

Idealny poranek - czytamy w opisie do nagrania.

Oprócz tego piłkarz dodał kilka hasztagów sugerujących, że w jego życiu prywatnym bardzo dobrze się układa: miłość, rodzina, szczęście.

W sekcji komentarzy nie brakuje miłych słów skierowanych w stronę zakochanych.

Pięknie razem wyglądacie.

Tyle miłości!

Jak słodko - napisali internauci.

Jakuba Rzeźniczaka i Paulinę Nowicką połączyło nie tylko gorące uczucie, ale również wspólna pasja do piłki nożnej. Obecna partnerka piłkarza pracowała jako specjalistka od marketingu w klubie Stal Rzeszów. Między nimi szybko zaiskrzyło, a Nowicka postanowiła zamieszkać z ukochanym. Oficjalnie ogłosili związek w sierpniu 2021 roku, a niedługo po tym zaręczyli się podczas romantycznego wypadu do Nowego Jorku.

Początki ich relacji nie należały jednak do najłatwiejszych. Wiele osób krytykowało piłkarza, że spotykał się z nową partnerką w momencie, gdy Magdalena Stępień była jeszcze w ciąży. Później wcale nie było lepiej. Pod ich wspólnymi zdjęciami nie brakowało negatywnych komentarzy. Być może teraz sytuacja nieco się poprawi.

