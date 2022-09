Po śmierci królowej Elżbiety II władcą Zjednoczonego Królestwa został jej najstarszy syn. Chociaż oficjalnie nazwano go królem Karolem III, to na koronację będzie musiał jeszcze poczekać. Już dziś jednak wiadomo, że monarcha chce, aby wydarzenie to wyglądało inaczej niż ceremonia jego mamy.

Koronacja króla Karola III. Krótsza i mniej kosztowna

Królowa Elżbieta II wstąpiła na tron 6 lutego 1952 r., ale została koronowana dopiero 2 czerwca 1953 r. Jak podaje "Daily Mail", to właśnie na 70. rocznicę jej koronacji najprawdopodobniej zaplanowana jest ceremonia nowego monarchy. Brytyjski dziennik dotarł również do kilku szczegółów na temat tego wydarzenia.

Okazuje się, że zgodnie z życzeniem króla Karola III uroczystość ma być mniej kosztowna niż ta, podczas której jego matka została koronowana na królową. Wówczas kosztowała ona około 1,57 miliona funtów, co odpowiada dzisiejszym 46 milionom funtów. Nowy władca Zjednoczonego Królestwa chce uchodzić jednak za bardziej nowoczesnego monarchę, który potrafi dopasować się do aktualnej sytuacji w kraju.

Stan brytyjskiej gospodarki odgrywa ważną rolę w planowaniu uroczystości. Król jest świadomy problemów, z jakimi zmagają się współcześni Brytyjczycy. Poza tym od dawna jest zwolennikiem nowoczesnej monarchii i koronacja ma być odzwierciedleniem jego wizji - powiedział informator dailymail.co.uk.

Oprócz tego ze względu na wiek króla i jego małżonki ceremonia ma być krótsza.

Kiedy ceremonia odbędzie się w przyszłym roku, Karol będzie miał 74 lata, a królowa małżonka, Camilla, będzie miała 76 lat. To uczyni go zdecydowanie najstarszym królem, który został koronowany na monarchę - dodaje "Daily Mail".

Przypuszczalnie zmniejszona zostanie także liczba gości. W koronacji królowej Elżbiety II uczestniczyło osiem tysięcy osób. Tym razem w wydarzeniu ma wziąć udział około dwóch tysięcy zaproszonych gości. Wśród nich znajdą się członkowie rodziny królewskiej, przedstawiciele izb parlamentu i Kościoła oraz politycy z całego świata.

