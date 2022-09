19 września został w Wielkiej Brytanii ustanowiony w tym roku dniem wolnym od pracy - po 11 dniach od śmierci odbył się pogrzeb królowej Elżbiety II. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11 londyńskiego czasu w Opactwie Westminster. W świątyni pojawili się nie tylko członkowie brytyjskiej monarchii, ale również goście z całego świata - światowi przywódcy, w tym Andrzej Duda z żoną. Dzień zakończył się czuwaniem w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie spoczęła trumna z ciałem 96-letniej monarchini. Teraz zaprezentowano, jak wygląda płyta nagrobna królowej.

Ujawniono, jak wygląda grób królowej Elżbiety II

Na płycie z czarnego marmuru belgijskiego widnieją napisy, które informują o roku narodzin oraz śmierci nie tylko królowej Elżbiety, ale również jej męża, księcia Filipa, oraz jej rodziców - królowej matki Elżbiety oraz króla Jerzego VI. Dlaczego? W tym samym miejscu pochowani są najbliżsi monarchini.

Warto dodać, grób znajduje się pod posadzką, a na płycie widnieje również gwiazda Orderu Podwiązki - najwyższy order brytyjski i jeden z orderów domowych dynastii panującej. Wyższe miejsce zajmują jedynie Krzyż Wiktorii oraz Krzyż Jerzego.

Co więcej, już niedługo, bo po zakończeniu okresu żałobnego, kaplica św. Jerzego na zamku w Windsorze znów będzie mogła być odwiedzana przez poddanych oraz turystów. Stanie się to 29 września, jednak warto pamiętać, że ta "atrakcja" nie jest darmowa. Osoby dorosłe zapłacą za bilety 28,50 funta (ok. 155 zł), natomiast te dla dzieci są nieco tańsze - kosztują 15,50 funta (ok. 85 zł).

