Olivier Janiak i Karolina Malinowska uchodzą za prawdziwy ewenement w show-biznesie. Nie dość, że od 19 lat tworzą udany związek, to jeszcze ani razu nie słyszano o żadnym skandalu z ich udziałem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ta para sporo zaryzykowała, bowiem zdecydowała się na sformalizowanie związku po zaledwie trzech miesiącach znajomości. Zaiskrzyło między nimi podczas wywiadu - Janiak, wówczas początkujący prezenter, miał przeprowadzić rozmowę z Malinowską, wówczas bardziej rozpoznawalną osobą od niego.

Rocznica ślubu Oliviera Janiaka i Karoliny Malinowskiej

Ceremonia zaślubin prezentera i modelki odbyła się 20 września 2003 roku. Krótko po ślubie 21-letnia wówczas Malinowska zrezygnowała z dobrze zapowiadającej się kariery w modelingu (miała już doświadczenie m.in. na paryskich wybiegach) i związała się z telewizją TVN Style, gdzie prowadziła program "Musisz to mieć". Dostała też szansę zaprezentowania się na antenie TVN jako współprowadząca wakacyjną audycję "Projekt plaża". Janiak zasłynął jako gospodarz programu "Co za tydzień" oraz prezenter "Dzień dobry TVN". Ze stacją współpracuje do tej pory.

Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu

19-sta rocznica ślubu to gody, które nie mają oficjalnej nazwy, co nie przeszkadza w hucznym świętowaniu. Celebrycka para postanowiła podzielić się swoim szczęściem z instagramowymi obserwatorami.

W sekcji komentarzy zaroiło się od gratulacji, także od znanych osobistości, a nawet pojawiło się sporo żartów pod adresem małżonków:

Bobasy - napisała Kamila Szczawińska, komplementując młody wygląd pary.

Niech wam Bozia w dzieciach wynagrodzi - dopisał rozbawiony Jakub Wesołowski.

Pierwsza żona Majdana to znana projektantka, a eks Kraśki poznała go z obecną żoną

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Karolinie Malinowskiej i Olivierowi Janiakowi kolejnych tak szczęśliwych wspólnych rocznic.

