W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Daniela Jaroszka "Johnny". Opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim zdobyła już uznanie podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - dostał Nagrodę Publiczności. Uhonorowano także Piotra Trojana za najlepszą męską kreację aktorską oraz Martę Stalmierską za debiut aktorski. Podczas warszawskiej premiery pojawiła się obsada, twórcy filmu i zaproszeni goście. Przyjrzeliśmy się wybranym stylizacjom z czerwonego dywanu.

Maria Pakulnis postawiła tego wieczoru na minimalizm i prostotę. Aktorka wybrała zachowawczą czerń, która niestety prezentowała się dość nudnie. Niby wszystko było tu poprawne, ale jednak czegoś brakowało. Dobrym rozwiązaniem byłoby tu przełamanie całości jednym mocnym akcentem - ekstrawagancką torebką lub butami. Jak na tego rodzaju wydarzenie stylizacja nie prezentowała się najlepiej.

Maria Pakulnis Fot. VIPHOTO/East News

Natalia Kukulska po raz kolejny nie zawiodła. Artystka jest znana ze swojego zamiłowania do oversize'owych fasonów i tym razem także poszła w tym kierunku. Śliwkowa sukienka z falbanami doskonale pasowała do urody piosenkarki, a złote dodatki pięknie uzupełniały całość. Stylizacja nawiązywała estetyką do francuskiej bohemy lat 70. Ten look prezentował się bardzo artystycznie i światowo.

Natalia Kukulska Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Kinga Burzyńska postawiła na jeden z najmocniejszych trendów sezonu. Trzyczęściowy męski garnitur okazał się tu strzałem w dziesiątkę. Mocno dopasowana kamizelka podkreśliła sylwetkę dziennikarki, a szerokie nogawki spodni dodały stylizacji modowego flow. Udanym elementem w tym looku były także długie kolczyki.

Kinga Burzyńska Fot. VIPHOTO/East News

Film "Johnny" opowiada opartą na faktach historię nietypowej relacji księdza Jana Kaczkowskiego z recydywistą uciekającym od odpowiedzialności Patrykiem Galewskim. Mężczyznę przyłapano na kradzieży w hospicjum założonym przez księdza Kaczkowskiego i w ramach kary zostaje zatrudniony do pomocy. Praca otwiera go na nowe emocje i spotkania z ludźmi. W głównych rolach zobaczymy Dawida Ogrodnika i Piotra Trojana. Premiera filmu w polskich kinach już 23 września.

