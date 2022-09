Wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia królowej zastała księcia Harry'ego i Meghan Markle podczas ich pobytu w Europie. Wnuk Elżbiety II szybko udał się do zamku Balmoral w Szkocji, żeby być w tym czasie z resztą rodziny. Harry i Meghan, którzy w 2020 roku zdecydowali o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i zrezygnowali z bycia pracującymi członkami rodziny królewskiej, mogli zatem uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych monarchini. Teraz postanowili jednak szybko wrócić do domu. Mają ku temu ważny powód.

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Meghan Markle i książę Harry postanowili szybko wracać do Kalifornii. Chcą zobaczyć się z dziećmi

Fani royalsów mogą czuć się nieco zawiedzeni. Zapewne liczyli, że będzie im jeszcze dane zobaczyć księcia Harry'ego i Meghan Markle podczas oficjalnych wydarzeń. Para zdecydowała się jednak na natychmiastowy powrót do Kalifornii. Nie jest to jednak związane z konfliktami w rodzinie królewskiej. Sussexowie chcą po prostu wrócić do swoich dzieci, których nie widzieli od trzech tygodni. Przez ten czas Archie i Lilibet pozostali pod opieką niań.

Meghan i Harry zaplanowali powrót do Kalifornii niemal od razu po pogrzebie królowej. Chcą jak najszybciej zobaczyć się z Archiem i Lilibet po ponad dwutygodniowej rozłące. To dotąd ich najdłuższa rozłąka z dziećmi - powiedziało źródło magazynu "Us Weekly" związane z dworem królewskim.

Przypomnijmy, że w 2020 roku książę Harry i Meghan Markle wywołali niemały skandal, gdy ogłosili światu, że chcą żyć na swoich zasadach. Oliwy do ognia dolał wywiad udzielony Oprah Winfrey, w którym otwarcie krytykowali reguły funkcjonowania na brytyjskim dworze.

