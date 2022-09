Dziewięcioletni książę George i siedmioletnia księżniczka Charlotte uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym królowej Elżbiety. Młodzi royalsi do Opactwa Westminsterskiego przyjechali samochodem z księżną Kate i królową małżonką Camillą. Prezentowali się wytwornie i na uwagę zasługuje ich zachowanie podczas całej uroczystości. Widać, że mimo młodego wieku opanowali już królewską etykietę. Jednak w drodze na pogrzeb towarzyszyły im zupełnie inne emocje. Charlotte uśmiechała się i witała z tłumem, a jej starszy brat został przyłapany na wystawianiu języka.

Książę George przyłapany przez fotoreporterów w drodze na pogrzeb królowej. Wystawił język

Książę George jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Księżna Kate i książę William w jednym z wywiadów przyznali, że robią, co mogą, by zapewnić mu jak najbardziej normalne dzieciństwo. George i Charlotte 19 września zostali zauważeni po raz pierwszy od czasu podania informacji o śmierci królowej. Tego dnia każdy ich ruch był pod baczną obserwacją mediów i fotoreporterów.

Więcej zdjęć księcia George'a znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W drodze na nabożeństwo książę George i księżniczka Charlotte przypatrywali się z samochodu zebranemu tłumowi. W pewnym momencie jeden z fotoreporterów uchwycił zabawną minę przyszłego króla, który wystawił język.

Kilka lat temu podobnie zachowała się jego młodsza siostra, która jednak doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co zrobiła. Wyglądała wówczas na dumną.

ZOBACZ: Księżna Kate brała udział w regatach. Kibicowali jej George i Charlotte. Dziewczynka miała pomachać do ludzi, ale... pokazała wszystkim język!

Mimo wszystko dzieci księcia Williama i księżnej Kate na pogrzebie królowej zaprezentowali się dojrzale i doskonale poradzili sobie w tak trudnej chwili, której przypatrywał się cały świat.