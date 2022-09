19 września trumna z ciałem królowej Elżbiety spoczęła w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Monarchini zmarła w wieku 96 lat, pozostawiając po sobie masę pozytywnych wspomnień. Nikogo nie dziwi więc zachowanie np. księżniczki Charlotte, która podczas ostatniego pożegnania prababci płakała. Co jeszcze zwróciło uwagę ekspertów i fanatyków brytyjskiej monarchii? Oczywiście zachowanie Meghan Markle oraz księżnej Kate, które w pewnym momentach stały jak najdalej siebie, co oczywiście miało być wcześniej zaplanowane. Widzowie na pewno zwrócili także uwagę, że garnitur księcia George'a miał inny kolor niż pozostałych żałobników.

Dlaczego książę George ubrany był w granatowy garnitur?

Broszki, kapelusze, sukienki - panie należące do brytyjskiej rodziny królewskiej często w swoich stylizacjach przemycają ukryte znaki. Czy książę George też to zrobił, wyróżniając się pośród żałobników na pogrzebie prababci? Nie i nie złamał też żadnego protokołu. Jak donosi serwis Hello!, członkowie brytyjskiej monarchii mogą naprzemiennie nosić kolor czarny i granatowy i nie ma w tym nic złego. Oczywiście, syn księcia Williama i księżnej Kate wyróżniał się na tle siostry. Księżniczka Charlotte miała na sobie samą czerń, a na głowie kapelusz, jednak dzieci królowej oraz następca króla Karola III również nie mieli na sobie klasycznego żałobnego odzienia. Musieli być ubrani w specjalny mundur, którego zabroniono założyć księciu Harry'emu.

Książę George, księżniczka Charlotte Agencja Gazeta

Z racji tego, że książę George jest następcą tronu tuż po swoim ojcu, od dziecka uczony jest, jak zachowywać się w przestrzeni publicznej, czego przestrzegać. Jednocześnie Us Weekly podawało jakiś czas temu, że księżna Kate i książę William robią wszystko, by ich najstarszy potomek nie odczuł odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, "jest kochającym zabawę dzieckiem z uroczą, pstoną stroną".

Lubi płatać figle swoim rodzicom, rodzeństwu i rozśmieszać wszystkich. Pomimo obowiązków, jakie pociągnie za sobą w swojej przyszłej roli, Kate i William nie chcą, aby dorastał zbyt szybko. Są zdeterminowani, aby zapewnić mu jak najwięcej normalnego dzieciństwa.

