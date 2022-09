Sąd podjął decyzję ws. wniosku rodziców Madeleine McCann. Rodzice zaginionego dziecka oskarżyli portugalskiego detektywa o pomówienia i naruszenie dobrego imienia. Inspektor twierdził bowiem, że rodzice byli zaangażowani w porwanie dziecka. Według Kate i Gerry'ego doszło do naruszenia ich prawa do dobrego imienia i prawa do domniemania niewinności. Teraz zapadła decyzja. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest jednomyślny.

Trybunał nie przychylił się do wniosku rodziców zaginionej Madeleine McCann. Podali powód

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że słowa detektywa nie naruszyły ich dobrego imienia. Warto wspomnieć, że funkcjonariusz miał mówić o współudziale rodziców w książce, filmie dokumentalnym oraz wywiadzie prasowym, które ukazały się w mediach na temat sprawy Madeleine McCann. Zdaniem trybunału, nawet jeśli ich reputacja została nadszarpnięta, to nastąpiło to dużo wcześniej - przed kontrowersyjnymi słowami detektywa. Sprawa jest o tyle tajemnicza, że jak wielokrotnie podkreślano, nigdy nie znaleziono żadnego tropu po zaginionej dziewczynie.

Początkowo to rodzice zaginionego dziecka byli przesłuchiwani w 2007 roku, ale później oczyszczono ich z zarzutów.

Sprawa, która od 15 lat nie została rozwiązana

3 maja 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann zniknęła z hotelowego pokoju w ośrodku wypoczynkowym Mark Warner w Algarve w Portugalii. Do tragedii doszło, kiedy jej rodzice wyszli na kolację i zostawili dzieci w pokoju hotelowym. W tym samym, z którego porwano Madeleine MacCann, spały także młodsze o rok bliźniaki, Sean i Amelie. Rodzice zaginionego dziecka od razu poinformowali policję, ale do dzisiaj nie wiadomo, jak doszło do tajemniczego zniknięcia.