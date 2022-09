Królowa Elżbieta II została matką, jeszcze zanim objęła tron po ojcu. Król Jerzy VI zmarł w 1952 roku, a król Karol III i księżniczka Anna urodzili się odpowiednio w 1948 i 1950 roku. Obowiązki bez reszty pochłonęły brytyjską monarchinię, a na powiększenie rodziny zdecydowała się dopiero niemal dekadę później. W 1960 roku na świat przyszedł książę Andrzej, a cztery lata później królowa urodziła najmłodszego syna księcia Edwarda. Po śmierci monarchini na czworo jej dzieci zwrócone były oczy całego świata. Jak wyglądali w młodości?

Król Karol III

Relacja króla Karola III z jego matką była od zawsze skomplikowana - zwłaszcza że najstarszy syn od początku wiedział, że będzie musiał przejąć po niej tron. Niezwykle zajęta obowiązkami królowa Elżbieta II dwoje najmłodszych dzieci często oddawała pod opiekę nianiom i była przekonana, że nawet wielotygodniowa rozłąka będzie dla nich lepsza niż zabieranie na służbowe wyjazdy. Jak przekonuje znawca brytyjskiej rodziny królewskiej Jonathan Dimbleby, król Karol III nigdy nie zbudował zbyt mocnej więzi z matką, którą tak naprawdę widywał sporadycznie.

królowa Elżbieta II, król Karol III, księżniczka Anna Agencja Gazeta

król Karol III screen TikTok

Księżniczka Anna

Podobna sytuacja tyczyła się również jedynej córki królowej Elżbiety II. Historyk Robert Lacey zauważa jednak, że ich relacje zmieniły się, gdy księżniczka Anna stała się nastolatką. Z matką połączyła ją miłość do jazdy konnej, dzięki czemu zaczęły spędzać razem dużo czasu. Miały też chętnie wymieniać się poradami dotyczącymi ubioru i dzielić modowymi nowinkami. Na zdjęciach księżniczki Anny z młodości widać niezwykłe podobieństwo do siostry jej matki, księżniczki Małgorzaty.

księżniczka Anna, księżniczka Małgorzata screen TikTok

królowa Elżbieta II, książę Filip, król Karol III, księżniczka Anna Fot. Eddie Worth / AP Photo

Książę Andrzej

Kiedy książę Andrzej przyszedł na świat, królowa Elżbieta II nie była już aż tak bardzo przytłoczona obowiązkami i mogła zdecydowanie bardziej skupić się na macierzyństwie. Serial "The Crown" sugerował nawet, że trzecie dziecko brytyjskiej monarchini stało się jej ulubionym. Na to nie ma jednak konkretnych dowodów. Choć relacja księcia Andrzeja i królowej Elżbiety II mogła ulec ochłodzeniu, gdy światło dzienne ujrzał skandal z jego udziałem oraz powiązania z Jeffreyem Epsteinem, matka do końca miała stawać w jego obronie. Nie zgodziła się m.in. na odebranie księciu Andrzejowi części otrzymanych tytułów.

królowa Elżbieta II, książę Filip, król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej Agencja Gazeta

książę Andrzej screen TikTok

Książę Edward

Robert Lacey ocenia, że przy ostatnim dziecku królowa Elżbieta II była zdecydowanie bardziej zrelaksowana i świadoma roli matki. Nowe podejście do macierzyństwa miało zapewnić jej zupełnie inną relację z księciem Edwardem niż z pozostałą trójką. Jak donosi miesięcznik "Town & Country", w ostatnich latach najmłodszy z rodzeństwa wraz z żoną i dziećmi spędzali większość weekendów z Elżbietą II i księciem Filipem, a królowa miała być bardzo zaangażowana również w życie wnuków.

królowa Elżbieta II, książę Filip, księżniczka Anna, król Karol III, książę Andrzej, książę Edward Agencja Gazeta

książę Edward screen TikTok

