Oczy całego świata w ostatnich tygodniach zwróciły się na Wielką Brytanię, a to poprzez śmierć królowej Elżbiety II. Monarchini odeszła po 70 lat panowania, a jej uroczysty pogrzeb odbył się 19 września w Londynie. Po ceremoniach w stolicy Anglii trumna z ciałem władczyni została przewieziona do Windsoru, gdzie została pochowana tuż obok księcia Filipa i księżniczki Małgorzaty - siostry królowej.

Meghan Markle pociesza księżniczkę Charlotte po pogrzebie królowej

Na pogrzebie pojawili się politycy z całego świata. Wśród nich znalazł się Joe Biden z żoną, a także prezydent Francji czy Polski. Nie mogło zabraknąć również członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a także księcia Harry'ego i Meghan Markle, których obecność w Wielkiej Brytanii zawsze budzi niemałe emocje. Jak się okazuje, stacje transmitujące pogrzeb chciały je nieco ostudzić.

Telewizja nie chciała pokazywać Meghan Markle na pogrzebie królowej

W transmisji z pogrzebu królowej Elżbiety II na próżno było szukać dobrych kadrów przedstawiających Meghan Markle. Owszem, była księżna była pokazywana, ale jedynie urywkami, gdy stała obok męża czy szła za księżną Kate. Widzowie i internauci są zdania, że to nieprzypadkowe posunięcie stacji BBC, która chciała jak najbardziej ukryć Amerykankę. Żona księcia Harry'ego została usadzona pod takim kątem do kamery, że zasłaniała ją okazała świeczka. Co więcej, siedziała tuż za wysokim mężem księżniczki Anny, który niemalże cały ją zakrył.

Myślicie, że to specjalne zagranie stacji telewizyjnej, czy jedynie zbieg okoliczności?

Niezręczna sytuacja podczas pogrzebu. Kate musiała zejść z drogi Meghan

