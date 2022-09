Łukasz Urbański to znany fryzjer gwiazd, którego możecie znać również z programu "Druga twarz" na TTV, gdzie u boku Karoliny Gilon, Marcina Tyszki i Malwiny Wendzikowskiej pomagał w metamorfozach uczestników. Stylista fryzur jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tam chwali się efektami swojej pracy, a także pokazuje inspiracje. Od czasu do czasu prezentuje również metamorfozy, które mogłyby przejść polskie, jak również zagraniczne gwiazdy. Tym razem wziął na warsztat Meghan Markle.

Meghan Markle w krótkich blond włosach. Co za zmiana!

Od czasu śmierci królowej Elżbiety II, oczy całego świata zwrócone są na brytyjską rodzinę królewską, jak również na Meghan Markle i księcia Harry'ego. A ci zjawili się w Wielkiej Brytanii, aby pożegnać monarchinię. Żona wnuka zmarłej królowej ponownie zagościła na czołówkach tabloidów i zaczęła wzbudzać większe zainteresowanie. Na fali tej popularności Łukasz Urbański postanowił poeksperymentować nieco z jej fryzurą. Oczywiście nie spotkał się z Meghan i nie zafundował jej metamorfozy, ale pokazał, jak mogłaby wyglądać, gdyby przefarbowała się na blond i sporo skróciła włosy.

Meghan Markle instagram.com@lukiur

Meghan Markle od dobrych kilku lat nie eksperymentuje z uczesaniem, a tym bardziej nie farbuje włosów. Przyzwyczaiła już fanów do ciemnej, nieco pofalowanej fryzury. Będąc pracującym członkiem rodziny królewskiej nie mogłaby sobie pozwolić na tak dużą zmianę, jak przefarbowanie się na blond. Teraz jednak może już to zrobić. Podobałaby wam się w takim wydaniu?

