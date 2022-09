Nikt nie wiedział, czy księżna Kate i książę William zdecydują się zabrać na pogrzeb dzieci. Para pojawiła się jednak z księżniczką Charlotte i księciem Georgem. Nie zabrali ze sobą księcia Louisa. Podczas ceremonii widać było, że jedyna córka książęcej pary bardzo przeżywa stratę prababci. Okazuje się, że jej stylizacja była związana z królową Elżbietą II. Założyła specjalną broszkę o symbolicznym znaczeniu.

Księżniczka Charlotte tak złożyła hołd ukochanej babci. Założyła wyjątkową przypinkę

Gdy siedmioletnia księżniczka Charlotte weszła razem z rodziną do Opactwa Westminsterskiego na pogrzeb królowej Elżbiety, to od można było zauważyć, jak w świetle fotoreporterów zalśniła mała, złota broszka w kształcie podkowy. Był to bez wątpienia gest w stronę jej prababci, królowej Elżbiety II, która od zawsze kochała jeździectwo. Królowa Elżbieta II często była widywana podczas jazdy konnej. Miała także świetny kontakt ze zwierzętami.

Księżniczka Charlotte Agencja Gazeta

Księżna Kate także chciała w podobny sposób uczcić pamięć zmarłej. Miała na sobie naszyjnik z pereł, który należał do kolekcji królowej Elżbiety II. Monarchini kochała nosić na oficjalne uroczystości tego typu biżuterię.

Księżna Kate ma na sobie perłowy naszyjnik, który często nosiła królowa Elżbieta II - czytamy na Twitterze.

Co o tym myślicie? Czy to był piękny gest w celu upamiętnienia pamięci po zmarłej królowej Elżbiecie II?