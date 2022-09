Za nami czwarty odcinek 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory z show pożegnali się Łukasz Płoszajski, Krzysztof Rutkowski i Maja Włoszczowska. W najnowszym odcinku gwiazdy zabrały swoich tanecznych partnerów do miejsc, w których się urodzili i wychowali. Była to więc okazja do wzruszeń i rodzinnych spotkań. Reguły programu są jednak nieubłagane i jedna z par zatańczyła po raz ostatni. Werdykt widzów dla wielu był prawdziwym zaskoczeniem. Jurorzy wskazywali inną parę.

"Taniec z Gwiazdami". Pavlović zaliczyła wpadkę. Wyłapała ją Sykut-Jeżyna

Z programem pożegnali się Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło

W pierwszej części programu zatańczyła każda z ośmiu par. Później przyszedł czas na dwa tańce grupowe. Jurorzy najwyżej punktowali taniec Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar. Para zatańczyła taniec angielski, który Wiesław zadedykował swojej żonie. Michał Malitowski przyznał, że to najlepszy występ w tym odcinku programu. Z kolei Andrzej Grabowski zebrał się na dziwaczny komentarz.

Przypominasz mi zgrabną, toczącą się bez żadnych przeszkód kuleczkę! - powiedział Andrzej Grabowski do Wiesława Nowobilskiego.

Jurorzy najniżej ocenili taniec Michała Mikołajczaka i Julii Suryś. Iwona Pavlović stwierdziła, że taniec pary był drętwy. W dodatku pomyliła imię uczestnika programu. Andrzej Grabowski doradził natomiast aktorowi, żeby kontrolował mimikę twarzy podczas tańca.

Decydujący głos mieli jednak widzowie i to właśnie oni zdecydowali, że z programu odpadli Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło. Para zatańczyła ognistą sambę, ale jak widać nie podbiła nią serc widzów Polsatu.

Agnieszka Litwin, Dominik Rudnicki-Sipajło

Agnieszka Litwin - ''Taniec z gwiazdami''. Gwiazda kabaretu wystąpi w TzG