Arnold Schwarzenegger ma trzech synów. O ile Patrick i Joseph od zawsze mogli pochwalić się świetną sylwetką, to ich brat przez wiele lat miał problemy z nadwagą. Christopher udowodnił jednak, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i pozbył się kilogramów. 24-latek przeszedł niebywałą metamorfozę.

Syn Arnolda Schwarzeneggera zmienił się nie do poznania. Stracił wiele kilogramów

Christopher Schwarzenegger pokazał siłę charakteru. Dzięki regularnym ćwiczeniom i wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych jego wygląd bardzo się zmienił. Walkę z nadprogramowymi kilogramami rozpoczął dwa lata temu. Wówczas ukończył Uniwersytet Michigan i jak sam przyznał, właśnie to zmotywowało go do działania.

Chciałem odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie wkraczając w nowy etap życia - powiedział w rozmowie z serwisem HollywoodLife.

Arnold Schwarzenegger jest bardzo dumny z syna. W opublikowanym na Instagramie poście podkreślił, jak wiele wysiłku Christopher włożył w osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Przy okazji składania urodzinowych życzeń wymienił wszystkie aktywności sportowe, jakim poświęca czas 24-latek.

Boks, podnoszenie ciężarów, rozciąganie, jazda na rowerze! Nie mogę za tobą już nadążyć. Wszystkiego najlepszego! Kocham cię i jestem z ciebie dumny - napisał Schwarzenegger.

Rzeczywiście patrząc na stare zdjęcia syna hollywoodzkiej gwiazdy kina, aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Kilka dni temu paparazzi przyłapali go w towarzystwie rodziny, gdy wspólnie świętowali 29. urodziny jego brata Patricka.

Możemy także zobaczyć, jak aktualnie wygląda Arnold Schwarzenegger. Na przyjęciu urodzinowym syna 75-latek zaprezentował się w kolorowej koszuli, niebieskiej marynarce i jasnych spodniach. Jednak to nie jego strój zwracał największą uwagę. Kojarzony dawniej z gładko ogoloną twarzą dziś dumnie nosi siwą brodę.

