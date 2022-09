Księżna Kate pociesza zapłakaną Charlotte. Jej brat mógł liczyć na wsparcie cioci

Obecność dzieci księcia Williama i księżnej Kate na pogrzebie monarchini była pod znakiem zapytania. Książęca para obawiała się, że to wydarzenie będzie dla ich pociech zbyt przytłaczające. Ostatecznie w uroczystości wzięła udział księżniczka Charlotte i jej starszy brat książę George. Zdaniem ekspertki od mowy ciała dzieci były świetnie przygotowane do uczestnictwa w tak ważnym dla ich rodziny dniu. Pomimo tego, że świetnie radziły sobie z obowiązującym królewskim protokołem, to momentami emocje brały górę. Fotoreporterzy uchwycili chwytające za serce kadry.

Księżna Kate pociesza zapłakaną księżniczkę Charlotte. Jej brat mógł liczyć na wsparcie cioci

Księżniczka Charlotte i książę George niemal przez cały czas trwania ceremonii byli bardzo dzielni i nie uronili praktycznie ani jednej łzy. Jednak tuż po ceremonii siedmiolatka nie była już w stanie powstrzymać wzruszenia i się rozpłakała. W tym trudnym dla niej momencie była jednak obok najbliższa rodzina. Księżna Kate ruszyła z pomocą i przytuliła córkę.

Britain Royals Funeral Fot. Martin Meissner / AP Photo

Z kolei jej starszy brat podczas ceremonii mógł liczyć nie tylko na pocieszenie ze strony rodziców, ale także cioci. W chwili, gdy ze smutkiem w oczach spoglądał na trumnę monarchini, obok niego była żona księcia Edwarda, Zofii, która okazywała mu wsparcie. Chłopiec rozpłakał się dopiero w momencie, gdy karawan z trumną dotarł do bramy Wielkiego Parku Windsorskiego.

Britain Royals Funeral Fot. Martin Meissner / AP Photo

Dzieci księżnej Kate i księcia Williama, mają już doświadczenie, jeśli chodzi o udział w uroczystościach rangi państwowej. W czerwcu 2022 roku uczestniczyli w obchodach platynowego jubileuszu panowania królowej Elżbiety.

