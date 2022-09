W poniedziałek 19 września trumna z ciałem królowej Elżbiety wyruszyła w ostatnią podróż przed pochówkiem. Monarchini spocznie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Na uroczystości nie zabrakło głów państw z całego świata i dygnitarzy. Księżna Kate pojawiła się w towarzystwie najstarszych dzieci, księcia George'a i księżniczki Charlotte, a do Opactwa Westminsterskiego przyjechali samochodem z królową małżonką Camillą. Arystokratka na to wydarzenie wybrała biżuterię, która miała wyjątkowe znaczenie dla królowej.

Księżna Kate na pogrzebie królowej w jej ulubionym naszyjniku. Wiąże się z nim historia

Księżna Kate na pogrzebie królowej zaprezentowała się w czarnym płaszczu, do którego dobrała ciemny kapelusz z woalką, a także zwracający uwagę naszyjnik z pereł. Cenna biżuteria należała do kolekcji królowej Elżbiety, a monarchini wyjątkowo upodobała sobie ten element i bardzo często go nosiła podczas oficjalnych wystąpień.

Księżna Kate ma na sobie perłowy naszyjnik, który często nosiła królowa Elżbieta II - czytamy.

Król Karol napisał ostatnią wiadomość do królowej

Jak się okazuje, wiąże się z nim sentymentalna historia. Perłowy naszyjnik z charakterystyczną diamentową klamrą królowa Elżbieta miała na sobie w dniu ślubu z księciem Filipem, a także podczas pogrzebu ukochanego męża w 2021 r.