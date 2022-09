Król Karol w ostatniej wiadomości przed państwowym pogrzebem królowej Elżbiety zwrócił się do poddanych z podziękowaniami. Nowy monarcha nie ukrywał, że jest wzruszony zachowaniem narodu, który zjednoczył się i tak tłumnie oddawał hołd monarchini. Gdy 19 września żałobna procesja się rozpoczęła, trumna z ciałem królowej została przeniesiona do Opactwa Westminsterskiego, a za nią szli starsi członkowie rodziny królewskiej. Uwagę zwróciło przybranie trumny. Znalazła się na niej korona, ale i odręcznie napisana wiadomość do monarchini. Wiadomo, co zawierała.

Król Karol napisał ostatnią wiadomość do królowej. Znamy treść tajemniczego listu

Na trumnie królowej Elżbiety można było zauważyć cesarską koronę państwową, wieńce z kwiatów, które również okazały się nieprzypadkowe, ale i odręcznie napisaną wiadomość. Kiedy książę Filip zmarł w kwietniu 2021 roku, królowa zostawiła na jego trumnie list do męża. Tę tradycję postanowił kultywować król Karol III, który zdaniem królewskich korespondentów po raz ostatni chciał przekazać coś matce.

Niektórzy, próbując przeczytać wiadomość zauważyli, że napisano w niej: "Na pamiątkę miłości i oddania", podczas gdy inni twierdzą, że treść listu mówi: "Na pamiątkę miłości i poświęcenia". Pojawiła się jeszcze jedna wersja: "Ku pamięci kochającej Lilibeth". Początkowo część z osób pomyślała, że może to być poruszająca notatka od córki księcia Harry'ego, nazwanej na cześć jej prababki, jednak jak wiadomo, taki przydomek przylgnął do królowej, gdy ta była jeszcze dzieckiem.

Król Karol napisał ostatnią wiadomość do królowej. Znamy jej treść Fot. Agencja Wyborcza.pl

Światowi przywódcy na pogrzebie królowej Elżbiety. Nie zabrakło Andrzeja Dudy

Brytyjskie media już skontaktowały się z przedstawicielami rodziny królewskiej z prośbą o doprecyzowanie, ale Pałac Pałac Buckingham odmówił skomentowania treści listu, twierdząc, że jest "prywatny".