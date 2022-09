Wizerunek królowej Elżbiety II jest wszędzie. Co z pieniędzmi? Wciąż je produkują

Wizerunek Elżbiety II pojawił się na brytyjskich pieniądzach w 1960 roku. Przed królową na monetach i banknotach znajdował się Jerzy VI. Od wprowadzenia pierwszych funtów z wizerunkiem Elżbiety II, pojawiała się na wszystkich kolejnych seriach. Objęcie władzy przez Karola III wywołało dyskusje na temat konieczności wymiany monet i banknotów z wizerunkiem jego zmarłej matki. Trudno sobie wyobrazić brytyjskie pieniądze bez portretów monarchini, ale zmiana jest nieunikniona.

Elżbieta II była pierwszym brytyjskim monarchą, wizerunek którego wykorzystano na banknotach i monetach Fot. Shutterstock / Shutterstock

Ujęcia Elżbiety II na monetach i banknotach

Podobizna królowej Elżbiety II znajdowała się w portfelach Brytyjczyków od 62 lat. Najnowszy portret, który znajduje się na funtach brytyjskich, pochodzi z 2015 roku. Był to piąty wizerunek na monety, zaprojektowany za jej panowania, zaprojektowany przez Jody'ego Clarka. Jak podaje brytyjski portal "The Sun", mennica królewska produkuje od trzech do czterech milionów monet dziennie i prawdopodobnie będzie kontynuować produkcję jeszcze do końca tego roku. Co ciekawe, monety z wizerunkiem ojca królowej pozostawały w obiegu jeszcze kilka lat po jego śmierci, więc na pewno te z wizerunkiem królowej nie znikną nagle.

Zamiast Elżbiety II - król Karol III

Po śmierci monarchini miliardy banknotów i monet będą stopniowo wymieniane. Szacuje się, że może to potrwać od dwóch do czterech lat. Nowa waluta brytyjska będzie przedstawiała wizerunek Karola III. Na monetach zauważymy jednak jedną bardzo istotną zmianę. Na aktualnych monetach portret królowej Elżbiety II jest skierowany w prawo, a Karol III będzie zwrócony w lewo. Dzieje się tak z uwagi na brytyjską tradycję, która mówi o tym, że wizerunek monarchy musi się zmieniać z każdym nowym następcą.

Trudno sobie wyobrazić Wielką Brytanię bez królowej Elżbiety II. Przez 70 lat panowania stała się nieodłączną częścią codziennego życia Brytyjczyków. Zmian w codziennym życiu będzie więcej. Do wymiany trafią także m.in. paszporty.