Stosunki Meghan Markle z rodziną królewską nie należą do najlepszych. Po tym, jak razem z mężem opuściła dwór i przeniosła się do Los Angeles, nie pojawia się zbyt często w Londynie, ba, nawet gdy przylatywała do Europy, nie spotykała się z bliskimi swojego męża. I choć powszechnie mówi się o jej konflikcie z księżną Kate i królem Karolem III, ze zmarłą monarchinią miała ponoć bardzo dobre relacje. Nie dziwi więc, że pojawiła się w Opactwie Westminsterskim, by oddać jej hołd.

Meghan Markle i książę Harry już w Opactwie Westminsterskim

Amerykańska aktorka jest obecna na trwającej od 12 mszy pogrzebowej królowej Elżbiety II. Podczas wprowadzania trumny z ciałem monarchini do Opactwa Westminsterskiego szła w procesji tuż za księżną Kate oraz jej dziećmi - księciem George'em oraz księżniczką Charlotte.

Meghan Markle miała na sobie czarną sukienkę z wycięciami na ręce. Nie da się ukryć, że jej piękna kreacja zrobiła na nas wrażenie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udział w ostatnim pożegnaniu królowej Elżbiety II wzięli także najmłodsi członkowie rodziny royalsów - drugi w kolejce do objęcia tronu książę George i jego siostra księżniczka Charlotte.

Trumna z ciałem królowej spocznie w Kaplicy św. Jerzego VI. Tam również został pochowany w zeszłym roku mąż monarchini, książę Filip.