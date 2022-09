Trwa ostatnie pożegnanie królowej Elżbiety II. Brytyjska monarchini zmarła po 96 latach życia, które nie zawsze usłane było różami. Władczyni mierzyła się z wieloma kryzysami wizerunkowymi członków swojej rodziny, jednak zawsze udawało jej się gasić pożary i doprowadzać do rozejmów. 19 września, po 11 dniach od śmierci, nastąpi ostatnie pożegnanie królowej. To Londyn jest dziś centrum świata, do którego przybyli światowi przywódcy. Na mszy pożegnalnej nie mogło zabraknąć żony przyszłego króla - księżnej Kate.

REKLAMA

Zobacz wideo Chociaż wielcy królowie przeszli do historii, w Europie ciągle rządzi jeden monarcha absolutny

Księżna Kate dotarła na pogrzeb królowej. Widać smutek

Księżna Kate przybyła u boku żony króla Karola III do Opactwa Westminsterskiego, gdzie od 12:00 trwa nabożeństwo żałobne. Ponadto prawdziwe okazały się wcześniejsze zapowiedzi - decyzją księżnej Cambridge i jej męża księcia Williama, na uroczystości przyjechali także książę George oraz księżniczka Charlotte.

Księżniczka Charlotte, ksiażę George, księżna Kate Agencja Gazeta

POLECAMY: Królowa Elżbieta II jadła to samo śniadanie od lat. Jest wyjątkowo proste. Osobisty kucharz wyjawił sekret

W ostatnim pożegnaniu królowej Elżbiety II uczestniczą także rodzice księżnej - Camilla i Michael Middleton.

ZOBACZ TEŻ: Zakrwawiony mężczyzna wdarł się do sypialni królowej Elżbiety II. Jej wołanie o pomoc zignorowano

Trumna z ciałem królowej spocznie w Kaplicy św. Jerzego VI. Tam również został pochowany w zeszłym roku mąż monarchini, książę Filip.