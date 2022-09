Królowa Elżbieta II zmarła 8 września, kończąc tym samym pewną epokę w dziejach historii. Od dnia śmierci monarchini trwały uroczystości żałobne, podczas których zarówno członkowie rodziny królewskiej, jak i poddani mogli oddać cześć zmarłej. Pogrzeb królowej zaplanowano na 19 września. Dzień przed ceremonią Pałac Buckingham pokazał niepublikowany dotąd portret królowej.

Królowa Elżbieta na ostatnim portrecie

Portret opublikowany przez pałac został zrobiony kilka miesięcy temu w zamku Windsor, kiedy królowa świętowała 70 lat panowania na brytyjskim tronie (obchody zaplanowano na czerwiec, tymczasem jak podaje serwis Daily Mail, zdjęcie wykonano w maju).

Przed pogrzebem Jej Wysokości Królowej ukazało się nowe zdjęcie. Zostało ono wykonane w tym roku z okazji Platynowego Jubileuszu Jej Wysokości, kiedy to stała się pierwszym brytyjskim monarchą, który osiągnął ten kamień milowy - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie rodziny królewskiej.

Królowa uśmiecha się na nim promiennie. Ma na sobie błękitną sukienkę i naszyjnik z pereł oraz pasujące do niego (również perłowe) kolczyki. To jednak nie one zwracają największą uwagę, ale broszka przypięta nad piersią monarchini. Ozdoba nie została wybrana przypadkowo. To ozdoba z kamieniem morskim - akwamarynem. Błyskotka miała dla królowej bardzo duże znaczenie. Elżbieta dostała ją bowiem od ojca - Jerzego VI w kwietniu 1944 roku. Król podarował ozdobę córce z okazji jej 18. urodzin. Monarchini miała słabość do broszek, ta jednak miała być wyjątkowa - przypominała bowiem o, jak sama mówiła, "ukochanym Papie".