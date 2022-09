18 września Telewizja Polska w końcu wyemitowała wyczekiwany pierwszy odcinek dziewiątego sezonu "Rolnik szuka żony". Program początkowo miał wystartować jak zwykle na początku września, jednak stacja podjęła decyzję o przeniesieniu premiery aż o dwa tygodnie z powodu rozgrywek Mistrzostw Świata w piłce siatkowej. Dla fanów siatkówki była to znakomita wiadomość, jednak widzowie "Rolnik szuka żony" byli, delikatnie mówiąc, dość zniecierpliwieni. Warto było tyle czekać na kolejną odsłonę reality show?

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy przeglądali listy. Nie obyło się bez niespodzianek

Pierwszy odcinek dziewiątej edycji rozpoczął się dość smutnym momentem. Produkcja pożegnała zmarłego w czerwcu Krzysztofa, który był uczestnikiem ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Kilka miesięcy przed śmiercią rolnik poślubił Bogusię, którą poznał dzięki programowi.

Do dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" tradycyjnie zakwalifikowali się rolnicy, którzy dostali największą liczbę listów. Zaliczyła się do nich 25-letnia Klaudia prowadząca plantację świerków i ekologiczną hodowlę kur. Jeden z kandydatów napisał rolniczce piosenkę, którą radością zarapowała dla niej Marta Manowska. Klaudia odrzucała listy, w których było zbyt mało informacji. Nie chciała też poznać kierowcy ciężarówki, wiedząc, że mężczyzny z takim zawodem często nie ma w domu.

Na dużą liczbę zgłoszeń mógł też liczyć 23-letni Michał, który jest najmłodszym uczestnikiem programu. Mężczyzna prowadzi gospodarstwo wraz z rodzicami, a rozmawiając z Martą Manowską, przyznał, że marzy o tym, aby w finałowym odcinku oświadczyć się swojej wybrance. Przypadła mu do gustu dziewczyna, która w liście zapewniła, że trenuje MMA i kickboxing. Sprawdziło się też powiedzenie "przez żołądek do serca", bo Michał zainteresował się kandydatką pasjonującą się gotowaniem. Ten uczestnik "Rolnik szuka żony" miał dużo szczęścia, bo w kupce "na tak" znalazła się zdecydowana większość listów, które otrzymał.

41-letni Tomasz, który ma już za sobą dwa poważne związki, głęboko wierzy, że dzięki programowi uda mu się znaleźć miłość. Mimo to, gdy Marta Manowska oświadczyła, że dostał sporą liczbę listów, był dość zaskoczony. Jeden z nich napisała do niego 23-latka, która niebawem urodzi dziecko i przyznała, że nie ułożyła jej się relacja z jego ojcem. Tomasz chciał poznać dziewczynę i zdecydował się do niej zadzwonić. Przez telefon przyznała, że czuje się dobrze i jest gotowa na to, aby wystąpić w programie.

Jeszcze przed emisją pierwszego odcinka Marta Manowska ujawniła, że jeden z rolników w szczególności zaskarbił sobie sympatię widzów. Prowadząca "Rolnik szuka żony" przyznała, że najwięcej listów otrzymał 24-letni Tomasz, który pod względem zgłoszeń od kandydatek "rozbił bank". Mężczyzna marzy o tym, aby założyć rodzinę u boku ukochanej. Tomasz zachwycił się już pierwszym listem od kobiety, która ujęła go szczerością i tym, że... jest w stanie odróżnić kombajn od traktora. Rolnik wahał się, czy odezwać się do 30-latki, która ma spory bagaż doświadczeń. Nie był pewien, czy odpowiada mu różnica wieku, a także fakt, że kandydatka ma kilkuletniego syna.

Szóstą osobą, która w dziewiątej edycji "Rolnika" będzie szukać miłości, jest 27-letni Mateusz. Mężczyzna, mimo że ma pełno pasji, nie wyobraża sobie życia poza rolnictwem. Jest przekonany, że wśród osób, które wysłały do niego list, jest jego wybranka. Już pierwszy niestety nie przypadł mu do gustu, gdy zauważył błędy ortograficzne. Zaintrygowała go z kolei kandydatka, która, podobnie jak on, mieszka na wsi i podziela zamiłowanie do sportu.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze zgłoszeń i czekają na pierwsze randki. Niestety mniej powodów do radości mają widzowie "Rolnik szuka żony". Produkcja poinformowała bowiem, że następny odcinek show zostanie wyemitowany dopiero za dwa tygodnie, 2 października. W przyszłą niedzielę TVP1 wyemituje mecz Ligi Narodów Walia-Polska.