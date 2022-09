Enrique Iglesias status światowej gwiazdy piosenki zyskał w 1999 roku za sprawą anglojęzycznego albumu "Enrique". Hiszpański piosenkarz cieszący się niesłabnącym uwielbieniem płci pięknej, uczynił już tradycję z tego, że podczas koncertów zaprasza na scenę wyłowioną przez siebie z tłumu fankę, do której wyśpiewuje jedną z nastrojowych ballad. Zwykle całość kończył się pocałunkiem, jakim wokalista obdarowuje uszczęśliwioną dziewczynę. Iglesias nie zmienił tego zwyczaju nawet po tym, jak ożenił się z rosyjską tenisistką Anną Kournikovą.

Zobacz wideo Enrique Iglesias tańczy z córką

Enrique Iglesias namiętnie całuje i przytula fankę

Podczas połączonego z koncertowaniem pobytu w Las Vegas Iglesias ochoczo spotykał się z wielbicielkami i pozował z nimi do zdjęć. Sytuacja w pewnym momencie chyba nieco wymknęła się spod kontroli. Jedna z kobiet "dopadła" idola i nie poprzestała na wspólnym "selfie". Zamiast tego rzuciła się 47-latkowi w objęcia, przywarła do jego ust i obdarowywała go namiętnymi pocałunkami.

Enrique Iglesias z fanką enriqueiglesias/Instagram

Co ciekawe, artysta nie sprawiał wrażenia, żeby mu to specjalnie przeszkadzało. Odwzajemniał pocałunki i zaplatał ręce wokół talii fanki. Gdy wreszcie wyswobodził się jej z ramion, wyglądał raczej na rozbawionego niż zażenowanego. Pikanterii całości dodaje fakt, że nagranie znalazło się nawet na oficjalnym instagramowym koncie gwiazdora.

Internautom nie było jednak do śmiechu:

Przesada. Twoja żona będzie to oglądać!

Fanka zachowała się jak desperatka, współczuję żonie.

Jak to możliwe, że Anna Kournikova na to pozwala? Nie przeszkadza to pani?

Rzeczywiście przesadzili?

